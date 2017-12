L'opérateur Republic Wireless commercialisera en 2018 un talkie-walkie équipé d'un GPS. L'appareil est destiné aux parents qui souhaitent savoir où se trouvent leurs enfants quand ils ne sont pas avec eux.

À la rentrée 2018, les smartphones seront interdits à l’école primaire et au collège. A priori, cette interdiction ne concerne pas (encore) les talkies-walkies. Dès lors, ces appareils peuvent désormais constituer une option que vous pouvez envisager si vous souhaitez savoir à tout moment où se trouve votre enfant. Du moins, tant qu’il garde l’appareil près de lui.

L’opérateur mobile Republic Wireless vient en effet d’annoncer la sortie du Relay, un talkie-walkie qui prétend redonner de la liberté de mouvement aux enfants et de la tranquillité d’esprit aux parents, et cela sans passer par l’achat d’un coûteux téléphone portable ou la configuration d’une application de contrôle parental.

GPS intégré

Cet appareil sans écran et étanche fonctionne de la même manière qu’un talkie-walkie, avec une particularité cependant : un GPS intégré permet de savoir en permanence où se trouve le Relay, tant que celui-ci a de la batterie.

Pour passer un appel, il suffit d’appuyer sur son bouton central puis de parler directement dans le talkie-walkie. Le Relay se connecte aux réseaux 4G et Wi-Fi à portée et sert de lecteur pour écouter de la musique. Il permet aussi de jouer à des jeux et d’utiliser Google Assistant.

Le talkie-walkie est équipé par ailleurs d’une prise jack, du NFC, d’un accéléromètre et de LEDs intégrés au bouton principal, faisant office de notifications en l’absence d’un écran.

L’appareil, dont la batterie a une autonomie de plusieurs jours, s’accompagne d’une application compatible avec Android et iOS. Le Relay sera vendu au début de l’année 2018, au prix de 149 $ (environ 130 €), si vous l’achetez par paire. Il faut également compter 9,99 $ pour le service assuré chaque mois par Republic Wireless.