Mystérieusement en retrait depuis 2015, Jony Ive, le maître du design chez Apple, va reprendre le contrôle pour les futurs produits du géant américain.

Ces dernières années, on peut affirmer que certains choix de design ont fait beaucoup jaser parmi les fans d’Apple — et les détracteurs par la même occasion. Au point que les plus exigeants ont affirmé bec et ongle que la firme de Cupertino avait perdu de sa superbe.

Il suffit de regarder le look des iPhone 6, 6s, 7 et 8 pour s’en convaincre : il n’a pas changé d’un iota en quatre ans, hormis le passage à un dos en verre sur la dernière génération (pour l’induction). On peut aussi évoquer la disparition du port jack (qui peut davantage être perçue comme une rupture technologique) et le notch de l’iPhone X, qui divise. Est-ce que cela a déclenché le retour de Jony Ive, designer légendaire d’Apple, aux commandes de l’équipe ? Peut-être.

Finies les errances de design ?

L’information, d’abord partagée par Bloomberg, a été confirmé par Apple, « Maintenant que l’Apple Park est terminé, les équipes et leaders de design doivent se référer à Jony Ive, qui reste focalisé sur le design ». Pendant qu’il était occupé sur le magnifique QG, Alan Dye et Richard Howarth s’étaient chargés de le suppléer, respectivement pour la conception des interfaces et le design industriel, sous la houlette de Tim Cook. On a longtemps cru que Jony Ive prendrait ses distances avec Apple. Finalement, le CDO — Chief Design Officer, un poste créé pour lui en 2015 — est bel et bien de retour aux affaires et c’est une excellente nouvelle pour les futurs objets que sortira le constructeur.

Très proche de Steve Jobs, qui en avait fait un pilier de l’entreprise, Jony Ive est le cerveau derrière les conceptions des MacBook, des iMac, des iPod, des iPad ou encore des iPhone. Apple lui doit énormément et son talent a été reconnu à de multiples reprises, y compris par la Reine Elizabeth II qui l’a anobli. C’est donc un juste retour des choses pour Sir Jony Ive et on peut penser que les petites errances en matière de design vont de nouveau disparaître du côté d’Apple.