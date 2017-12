LG propose à ses clients coréens une version Signature de son V30. Il est en céramique et coûte plus cher qu'un iPhone X.

Non, la palme du téléphone le plus cher de l’année 2017 ne sera pas attribuée à l’iPhone X, pourtant facturé 1 159 ou 1 329 €. En effet, LG a décidé d’aller encore plus loin en sortant une édition spéciale et ultra limitée de son flagship, le V30, lui aussi équipé d’un très joli écran OLED. S’inscrivant dans la gamme Signature (il existe des téléviseurs au design soyeux portant cette griffe et coûtant eux-aussi un bras ou les deux), il est proposé à deux millions de won, soit 1 550 €. Pour ce tarif, vous avez le droit à un objet de luxe.

300 exemplaires

Si ce LG Signature Edition coûte aussi cher, c’est tout simplement parce que le constructeur a opté pour une finition en céramique de zirconium, un matériau ultra luxueux que l’on retrouve sur certains modèles d’Apple Watch Serie 3 facturés à plus de 1 399 €. Et, surtout, qui ne se rayera jamais, dixit LG. En guise de personnalisation, les acheteurs pourront graver leur nom dessus. Produit à 300 exemplaires seulement, le téléphone est réservé au marché sud-coréen.

Autrement, cette robe en céramique habillera une déclinaison légèrement boostée du V30 tournant sous Android Oreo. L’écran sera le même, l’appareil photo également et tout juste pourra-t-on signaler une légère augmentation du côté de la mémoire vive (6 Go contre 4 Go) et de la capacité de stockage (elle atteint 256 go). Bon seigneur, LG inclut une paire d’écouteurs sans-fil Bang & Olufsen. Malgré son prix, l’iPhone X, lui, n’a même pas les AirPods fournis avec. Mais il a les Animoji au moins.