Gros ouf de soulagement du côté d'Amazon : le service Prime Video est désormais disponible sur l'Apple TV.

Amazon Prime Video continue de se déployer et vient de rejoindre une plateforme de taille pour concurrencer Netflix, à savoir l’Apple TV. Alors que la box de la firme de Cupertino n’avait pas encore sa propre application pour diffuser les contenus du network, la version 5.0 d’Amazon Prime Video offre désormais la possibilité d’installer une app via tvOS, à condition d’être équipée d’une Apple TV de 3e génération minimum (la mise à jour apporte aussi la prise en charge de l’iPhone X). Bye bye AirPlay et gros ouf de soulagement pour les utilisateurs.

Enfin

Grand rival de Netflix, Amazon Prime Video est compris dans l’abonnement Prime d’Amazon (49 € par an ou 3,99 puis 5,99 € par mois). Il permet d’avoir accès à un catalogue de films et séries, avec quelques exclusivités en prime et avec une qualité d’image adaptée aux standards actuels (4K et HDR dans certains cas). On rappellera, à ce sujet, qu’Amazon planche sur une ambitieuse adaptation de la franchise Le Seigneur des anneaux.

Cette bonne nouvelle devrait s’accompagner du retour de l’Apple TV dans les rayons d’Amazon. En l’absence d’application Amazon Prime Video propre, le CEO Jeff Bezos refusait de la vendre, « nous voulons que Prime Video soit sur l’appareil, et nous voulions qu’il le soit dans des conditions acceptables en termes de business. Et si ce n’est pas possible, alors nous ne le vendrons pas à nos clients, parce qu’ils vont penser qu’ils pourront regarder Prime Video dessus et qu’ils seront, par conséquent, déçus » déclarait-il à l’époque pour appuyer ce refus. Aujourd’hui, la porte est désormais ouverte.