Déjà à l’œuvre sur le développement d'une voiture autonome et de technologies déjà embarquées dans ses gammes actuelles, Nissan a choisi Star Wars pour mettre en avant ses avancées.

Rien n’échappe à la Star Wars mania, surtout à quelques jours de la sortie en salles des Derniers Jedi, huitième film canonique de la célèbre franchise. Ainsi, à l’occasion du salon automobile de Los Angeles, Nissan a dévoilé une série de concepts basés sur ses véhicules actuels redécorés à la sauce Star Wars. Dans quel but ? Outre la vitrine opportuniste, le constructeur en profite pour mettre en avant certaines technologies amenant petit à petit à la conduite autonome, à commencer par son ProPilot Assist, qui prendra parfois le dessus sur le conducteur dans certains parcours à haute vitesse (accélération, freinage, trajectoire).

Mouais

« Comment peut-on aider les gens à comprendre ces technologies ? » se demande Jeremy Tucker, en charge du marketing, de la communication et des médias chez Nissan USA. Eh bien visiblement en associant des icônes Star Wars à des voitures déjà sur le marché. On a du mal à voir l’analogie réelle dans la mesure où l’autonomie de véhicules n’a pas l’air d’être la norme dans la galaxie lointaine, mais toujours est-il que cela donne naissance à une galerie de véhicules au look insoupçonné et que, bien entendu, vous n’aurez pas la chance de vous offrir.

Mention spéciale à la Maxima 2018 Kylo Ren qui repense sa calandre selon le masque du méchant de la nouvelle trilogie. C’est certainement la voiture la plus normale de cette série spéciale, même si elle ressemble à un Transformer. Même constat pour la version Captain Phasma, en moins discret néanmoins.

Même les voitures volantes ont besoin de pilote

Autrement, on a droit à une Altima 2018 Special Forces Tie Fighter au look surchargé ; à un Rogue 2018 aux couleurs du X-Wing de Poe (avec les ailes et le BB-8 installés sur le toit) ; à un Rogue Sport A-Wing ; et, enfin, à une Maxima avec les ailes du TIE Silencer de Kylo Ren. Ces créations sont beaucoup plus difficiles à sortir — et à garer peut-on imaginer.

On notera que toutes ces voitures Nissan ont été conçues en étroite collaboration avec des artistes chez Lucasfilm et Industrial Light & Magic à Los Angeles. On les reverra dans d’autres salons à l’avenir.

Pour information, ce n’est pas la première fois que Nissan signe un partenariat avec Lucasfilm. Pour le lancement du spin-off Rogue One : A Star Wars Story, le constructeur avait sorti une édition limitée de son SUV… Rogue. Pour le coup, on comprend mieux le rapprochement.