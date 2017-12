N26 étoffe son offre en cette fin d'année 2017, avec une carte Metal qui vient avec plusieurs services.

N26 est probablement l’une des meilleures néobanques du moment. Elle sort de la mêlée grâce à plusieurs avantages, aussi bien pour les particuliers que les professionnels et essaie toujours d’avoir un temps d’avance sur la concurrence — on pense notamment, en France, à Orange Bank qui sort petit à petit de ses soucis techniques, présents depuis son lancement. Aujourd’hui, depuis l’Allemagne, la banque européenne annonce une carte bancaire en métal, associée à un compte N26 Metal.

En elle-même, la carte est sobre et le revêtement plastifié enferme une lamelle de métal — qui, magie de la communication, donne son nom à l’offre. Le plastique est semi-transparent, ce qui permet de voir le métal à l’intérieur et surtout, réelle nouveauté, l’antenne NFC qui se trouve autour et permet les paiements sans contact alors que le matériau central aurait pu les empêcher. La carte pèse trois fois le poids d’une carte traditionnelle et a été conçue pour durer.

Mais au-delà de l’aspect clinquant de cette belle MasterCard, N26 a pensé sa nouvelle offre comme un ensemble de services adressé aux entrepreneurs. La firme ne dévoile pas tous ses plans, mais son premier partenariat nous donne une idée de la stratégie : la carte vient avec des crédits pour louer des bureaux temporaires grâce au réseau WeWork. L’entreprise, partenaire de la banque, propose à des indépendants, des groupes de travail voire des entreprises entières d’occuper des bureaux ou des espaces partout dans le monde, adaptés à leurs besoins temporaires. C’est, grosso modo, de la sous-location de bureau avec des services.

N26 s’adressait déjà aux voyageurs avec ses offres classiques et Black : la banque semble renforcer ce côté en passant par les utilisateurs professionnels avec N26 Metal. En plus du service WeWork, qui n’est que le premier partenaire, la carte Metal permet de retirer de l’argent sans frais et dans n’importe quelle devise et de faire des paiements par carte « aux meilleurs taux ».

Côté disponibilité, il faudra patienter début janvier pour que l’offre soit accessible à toutes et à tous. Mi-décembre, des clients N26 Black seront sélectionnés en Allemagne, en Italie, en Autriche mais aussi en France pour participer à une phase de test — ces quatre pays seront les premiers à recevoir l’offre officielle avant un déploiement dans tous les pays où N26 est disponible.