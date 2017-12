Aujourd'hui, le Xiaomi Redmi Note 4 est disponible à 100 euros avec le code promo : OctAlleznn4.

Le constructeur chinois Xiaomi est réputé pour proposer un bon nombre de produits avec un excellent rapport qualité/prix. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone à bas prix, voici une affaire à considérer : le Xiaomi Redmi Note 4 est disponible pour 100 euros sur GearBest avec le code promo : OctAlleznn4.

Le Xiaomi Redmi Note 4 embarque un écran Full HD de 5,5 pouces, un SoC Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz, 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage, un appareil photo avec un capteur dorsal de 13 mégapixels et un capteur frontal de 5 mégapixels et une batterie de 4100 mAh. Il est compatible avec la grande majorité des bandes de 4G françaises.

Ce smartphone de milieu de gamme est l’un des plus performants sur ce segment de prix, c’est très difficile de trouver mieux pour le prix.

Il est aujourd’hui disponible pour 100 euros avec le code promo : OctAlleznn4.

