Aujourd'hui, la PlayStation 4 Pro 1 To avec le jeu Call of Duty World War II est à 350 euros.

Vous vouliez vous offrir une PS4 mais vous avez manqué le Black Friday et ses promotions ? Rassurez-vous il n’est pas trop tard pour faire de bonnes affaires avant Noël. Aujourd’hui sur Amazon, la PS4 Pro 1 To avec le jeu Call of Duty : World War II est à 350 euros.

La PlayStation 4 Pro est la toute dernière console commercialisée par Sony. Cette nouvelle version de la PS4 bénéficie de davantage de puissance. Elle peut désormais faire tourner des jeux en 4K, avec traitement HDR mais aussi en Full HD avec 60 images par seconde. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide.

Cette console de salon est proposée avec le jeu Call of Duty : WWII, que nous avons beaucoup apprécié. Le pack est disponible pour 349,99 euros.

