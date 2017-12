Julien Cadot - il y a 12 heures Tech

OnePlus a annoncé une édition rouge de son 5T. Pour participer à la lutte contre le sida ? Non, pour l'anniversaire de la marque.

Le 26 janvier 2006, Bono et Bobby Shriver lançaient l’opération caritative connue sous le nom de Product Red. Le principe est simple : différentes marques dans plusieurs secteurs décident de décliner l’un de leurs produits en rouge, pour une sortie événement. Une partie des bénéfices réalisés par la vente de ces produits est reversée au Fonds Global pour la lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria. En bref, les produits rouges sont un symbole créé pour que les marques soutiennent financièrement une ONG qui agit sur le terrain, principalement dans 8 pays africains où le sida tue encore massivement.

Le 1er décembre, lors de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, certaines entreprises marquent le coup en proposant un produit rouge. Cette année, on a par exemple pu voir un Echo d’Amazon sortir en édition Product Red pour une période limitée. Historiquement, Apple est un partenaire de l’opération et sort des déclinaisons rouges d’une bonne quantité de produits et accessoires — jusqu’à l’iPhone 7 l’an passé. Plus récemment, nous avons vu les éditeurs de logiciel suivre le mouvement : il existe des microtransactions Product Red dans des jeux comme Angry Birds, Clash of Clans ou la version smartphone des Sims.

Du coup, quand on voit OnePlus annoncer une version rouge de son 5T à quelques jours de la journée événement, « pour célébrer les 4 ans d’existence de la marque », on se dit que le constructeur ne manque pas de cynisme — ou ne maîtrise pas encore tous les codes de la communication. D’autant que la couleur du smartphone devenu rouge n’est pas sans rappeler celle de l’iPhone 7 rouge d’Apple, qui était bien un Product Red — quand on ne saurait confondre le rouge iconique de l’opération caritative avec celui, par exemple, utilisé par Samsung pour ses Galaxy S8.