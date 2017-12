Critiqué pour avoir laissé en ligne plusieurs vidéos anti-musulmans retweetées par Donald Trump, Twitter a d'abord invoqué une exception à ses règles... avant que son propre patron ne contredise cette explication. Ce revirement illustre une fois de plus le manque de crédibilité du réseau social en matière de modération.

En retweetant sans le moindre commentaire ni précision contextuelle, mercredi 29 novembre, plusieurs vidéos anti-musulmans — montrant notamment un « migrant musulman en train de taper un Allemand à béquilles » selon la description de British First, un groupe britannique d’extrême droite connu pour sa rhétorique en la matière –, Donald Trump s’est attiré les foudres du gouvernement de Theresa May.

Mais son comportement, inédit pour un président en exercice, a surtout relancé le débat sur la conformité de ses tweets au règlement du réseau social, qui interdit toute incitation à la violence, comme il l’a récemment rappelé. Plusieurs internautes n’ont pas manqué d’affirmer que la non-suppression des tweets de Donald Trump par Twitter constitue un traitement de faveur alors que le réseau social n’hésite pas à supprimer certains messages beaucoup plus rapidement.

Face au tollé, Twitter a tenté d’expliquer par la voix d’un porte-parole, pourquoi ces tweets n’ont pas été supprimés : « Pour nous nous assurer que chacun(e) puisse cerner chaque camp d’un débat, il peut arriver très rarement que nous autorisions des contenus ou comportements controversés qui pourraient habituellement contrevenir à nos règles ».

We mistakenly pointed to the wrong reason we didn’t take action on the videos from earlier this week. We’re still looking critically at all of our current policies, and appreciate all the feedback. See our safety calendar for our plans and ship dates. https://t.co/yGytH3eskM

— jack (@jack) December 1, 2017