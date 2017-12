Quel est l'état du déploiement de la fibre optique dans votre ville ? Pour connaître la situation du FTTH, une carte interactive proposée par le régulateur des télécoms fait le point commune par commune.

Vous vous demandez où en est le déploiement de la fibre optique près de chez vous ? Sachez que le régulateur des télécommunications met à disposition sur son site web une carte qui vous permet de voir, commune par commune, l’état d’avancement des déploiements en fibre optique jusqu’à l’abonné. Un bémol cependant : les données ne sont pas à jour : elles datent du 30 septembre.

La logique de la carte est proche de celle figurant sur le site de l’Observatoire France Très Haut Débit. Cependant, cette dernière est généraliste : elle montre le niveau de votre débit Internet près de chez vous en intégrant toutes les technologies disponibles (DSL sur cuivre, câble, FTTH, Wimax radio et satellite), là où le régulateur se focalise uniquement sur la fibre optique.

Une carte locale de la fibre optique

La carte proposée délivre toutefois beaucoup d’informations, à commencer par le taux de locaux raccordables. Un code couleur est utilisé pour savoir d’un coup d’œil la situation de telle ou telle ville. Plus la couleur tire vers le bleu foncé, plus le taux est élevé. À l’inverse, une couleur verte pâle ou rose indique un faible déploiement. Le blanc signifie qu’aucun projet n’est en cours.

En cliquant sur une municipalité, des informations apparaissent : nombre de locaux éligibles en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH), taux de couverture, département, nom du ou des opérateurs d’infrastructure et zone réglementaire (moins dense, très dense…). Une vue avancée sert à faire apparaître les opérateurs d’infrastructure ou voir la situation au niveau départemental.

« Il s’agit de donner aux consommateurs, aux entreprises et aux collectivités plus de visibilité sur les réseaux actuels et ainsi que sur l’arrivée des nouveaux réseaux », explique l’autorité, en jouant sur la « régulation par la data ». En clair, en donnant des indicateurs clairs et accessibles au public, ce qui peut ensuite les influencer dans leur choix de prestation dans le fixe ou le mobile, les opérateurs peuvent être contraints à se montrer plus vertueux et plus efficaces.

Le régulateur suit aussi cette voie dans le cas de la téléphonie mobile.

Cette carte du déploiement de la fibre optique est une première version et celle-ci devrait bénéficier d’un certain nombre d’améliorations dans les semaines et les mois à venir. « La démarche précédemment mentionnée est nécessairement progressive », est-il expliqué. En outre, les opérateur sont invités à participer à travers une consultation publique visant à recueillir leurs remarques.