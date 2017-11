Afin d'accompagner sa clientèle à bien prendre en main ses appareils, Apple propose une chaîne sur YouTube dans laquelle sont rassemblés des guides d'utilisation en vidéo.

Apple ne ménage pas ses efforts pour rendre ses produits accessibles au plus grand nombre. Cependant, malgré le grand soin que le groupe apporte à la conception de ses appareils, afin qu’ils soient intuitifs et plaisants à utiliser, certaines fonctionnalités peuvent poser des difficultés, parce que la manipulation n’est pas connue à l’avance ou parce qu’elles sont cachées dans les réglages.

Pour assister sa clientèle, Apple met déjà de nombreux moyens à disposition : il existe un espace sur le site de la firme de Cupertino qui permet d’obtenir de l’assistance sur les produits. Si vous êtes en anglophone, il est aussi possible de prendre contact avec Apple sur Twitter. L’entreprise favorise aussi l’entraide communautaire et une aide est également proposée en magasin.

Des guides en vidéo concoctés par Apple

Mais il faut croire que ce n’était pas suffisant puisqu’une chaîne sur YouTube vient de voir le jour. Dans celle-ci, la compagnie partage des guides pour expliquer comment procéder à telle ou telle manipulation. Dix vidéos sont proposées : celles-ci expliquent par exemple comment supprimer des photos, comment effacer l’historique d’appels, comment faire une capture d’écran ou comment mettre à jour iOS.

L’idée, manifestement, est de regrouper sur la chaîne des trucs et astuces pour que les clients du groupe profitent encore plus de son terminal iOS, mais aussi de leur enseigner certaines manipulations fort pratiques (attacher une pièce jointe à un mail par exemple). Les vidéos sont tournées en anglais mais elles sont compréhensibles grâce à la démonstration effectuée en parallèle.

On apprécie l’effort de synthèse : les vidéos sont courtes et vont à l’essentiel. En deux minutes maximum, l’explication est donnée. Cette durée augmentera peut-être à l’avenir si des opérations un peu plus complexes ou longues sont proposées. À noter que pour l’instant, les vidéos se concentrent sur l’iPhone, l’iPad et iOS. Mais puisqu’il s’agit de la chaîne vidéo dédiée au support, d’autres produits devraient y figurer.