Facebook semble avoir déployé un nouveau test pour vérifier que ses membres ne sont pas des robots. Le réseau social peut désormais exiger une photo de vous en guise de CAPTCHA, afin de détecter des activités jugées suspectes.

Le CAPTCHA est un test que vous avez probablement déjà passé au moins une fois — le plus souvent, au moment de vous inscrire à un service en ligne. Ce « Completely Automated Public Test to Tell Computers and Human Apart » (soit le « Test de Turing complètement automatique permettant de différencier les humains des ordinateurs ») consiste, par exemple, à cocher une case confirmant que vous n’êtes pas un robot.

Il peut aussi vous être demandé dé recopier des lettres déformés ou de sélectionner certaines images d’un puzzle. Récemment, un réseau neuronal a mis en doute la fiabilité de ces tests en parvenant à en résoudre un certain nombre.

Si l’on en croit cette capture d’écran d’un utilisateur du réseau social, Facebook demande désormais à certains de ses usagers de choisir une photo « qui montre clairement [leur] visage » en guise de CAPTCHA.

a friend sent me this : Facebook is now locking users out of account features, then demanding that those users "verify" their account to get back in by scanning an image of their face. AN IMAGE OF THEIR FACE. pic.twitter.com/T4TIsJFxX8

