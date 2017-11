À l'occasion du Black Friday, GearBest propose un pack très intéressant avec le Xiaomi Redmi Note 5A et le Bracelet Xiaomi Mi Band 2 à 94 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 5A embarque un écran HD de 5,5 pouces, un Soc Snapdragon 425 octa-core cadencé à 1,4 Ghz, 2 Go de RAM, 64 Go de stockage, un capteur dorsal de 13 mégapixels, un capteur frontal de 5 mégapixels et une batterie de 3 080 mAh. De plus, il est compatible avec la majorité des bandes 4G françaises, dont la bande des 800 MHz qui est parfois indisponible sur les produits importés.

Il faut savoir que le Xiaomi Redmi Note 5A est l’un des smartphones les plus accessibles de la marque, mais qui réussit à proposer une prestation digne de ce nom que l’on ne pourrait pas retrouver à ce prix sur le marché français.

Le Xiaomi Mi Band 2 est quant à lui est le dernier bracelet connecté du célèbre constructeur chinois. En plus de suivre votre activité physique, il propose un écran OLED qui servira surtout à afficher l’heure, même en veille. Pour l’utiliser avec son Smartphone, Xiaomi propose une application smartphone (Android et iOS) qui permet d’avoir un suivi quotidien sur la durée de votre nombre de pas, de la qualité de votre sommeil et de votre fréquence cardiaque.

Cette offre, en quantité très limitée, est à saisir dès à présent sur GearBest. Pour en profiter, vous n’avez juste à aller dans la catégorie « Buy Together & Safe » juste en dessous de l’image du produit et d’ajouter les deux produits à votre panier.

Autres bonnes affaires à saisir sur GearBest : le DJI Mavic Pro est à 700 euros avec le code promo BFRCQUAD et la trottinette Xiaomi M365 que nous avons testée passe à 290 euros en version Europe avec le code promo OctAllezeu365fr.

