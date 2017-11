Une version de luxe de la sonnette connectée Ring sera vendue autour de 84 000 €. Les bénéfices seront versés à des associations.

75 000 livres (ou 84 000 €) pourraient vous permettre d’acheter un appartement. Mais si vous avez cette somme à dépenser pour un produit qui rendra à n’en pas douter votre chez vous unique, vous pourriez aussi la mettre dans… une sonnette connectée. Ou plutôt, une sonnette connectée de luxe.

En effet, le constructeur Ring, qui propose une sonnette vidéo connectée capable de transformer votre vieille porte en porte du futur s’est associé avec le joailler Bijan pour créer une version limitée de son gadget connecté. On le retrouve donc associé à 2 077 saphirs et 40 diamants, le tout posé sur une plaque en or 18 carats. Le look est suffisamment bling bling pour pendre au cou de Snoop Dogg et se fera probablement voler en quelques jours si vous décidez mettre l’objet en extérieur.

Au-delà de ces caractéristiques luxueuses (ajoutez la rareté au pack, 10 unités seulement seront produites), Ring et Bijan se sont associés pour la bonne cause : les bénéfices réalisés par la vente des unités seront reversés à des associations. Vous ne trouverez pas cette sonnette sur Amazon, mais dans les magasins anglais Selfridges.