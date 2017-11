Samsung, roi du teasing ? L'entreprise coréenne pourrait montrer ses Galaxy S9 et S9+ dès janvier à l'occasion du CES avec une présentation complète prévue pour mars.

Le Samsung Galaxy S8 et son grand frère le S8+ sont clairement dans le haut du panier des smartphones Android de l’année 2017, si ce n’est les meilleurs smartphones de l’année. Avec un design qui a pris tout le monde par surprise et reste identifiable entre 1 000 et des caractéristiques haut de gamme, le fer-de-lance de Samsung n’a plus grand-chose à prouver. C’est pour cela que la relève pourrait être plus une mise à jour qu’un nouveau cycle.

D’après VentureBeat, Samsung travaillerait sur les Galaxy S9 et S9+ pour les présenter dès janvier 2018, peut-être au CES que nous couvrirons cette année encore pour Numerama. Les deux smartphones haut de gamme de l’année prochaine pourraient être lancés si tôt grâce à un focus sur des innovations internes — on peut penser à une mise à niveau des composants, comme le processeur ou l’appareil photo qui était resté le même que celui du S7.

Mais cette présentation succincte pourrait n’être qu’une apparition en guise de teasing. Le Coréen respecterait alors son agenda et dévoilerait complètement son smartphone de l’année en mars pour une sortie en avril. Une sortie en deux temps pour tester le marché et garder des annonces dans la manche le cas échéant ? Peut-être. En attendant, la décote des S8 sur le marché marche à plein régime : on trouve aujourd’hui le smartphone de Samsung autour de 560 €.