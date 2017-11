Le Black Friday bat son plein et les promotions pleuvent depuis déjà quelques jours. Nous recueillons dans ce guide les offres gaming les plus alléchantes du marché, avec des packs de consoles, des accessoires et composants dernier cri et quelques jeux à prix réduit.

Consoles Les consoles de jeux à prix cassés

Nintendo Switch — 292 €

La Nintendo Switch passe sous la barre des 300 € pour le Black Friday. L’occasion de s’offrir à moindre coût la console qui cumule peut-être les meilleurs jeux de l’année 2017.

PS4 Pro + 3 jeux — 389 €

La PS4 Pro est l’une des consoles les plus puissantes du marché, permettant de profiter des téléviseurs 4K à la mode. Elle passe sous la barre des 400 € avec 3 jeux, ce qui en fait un cadeau idéal pour se lancer dans l’univers Sony.

Pack Xbox One S 1 To + 5 jeux — 299 €

Toujours un peu à la traîne derrière sa concurrente de Sony, la Xbox One S s’est parée de ses plus beaux atours pour atteindre en plein cœur le joueur indécis. La Fnac propose notamment un pack très alléchant avec la console dotée d’une mémoire de 1 To, accompagnée d’Assassin’s Creed Origins, Rainbow Six Siege, Steep, Call of Duty WW II, The Crew et un abonnement de 6 mois au Xbox Live. Et avec ça, on vous met une baguette ?

Pack PS4 1 To + 4 jeux — 349,99 €

De son côté la PlayStation 4 se présente sous forme de pack un peu plus onéreux sur Amazon. Les jeux proposés en pack sont toutefois intéressants avec notamment FIFA 18, GTA V, Destiny 2 et Rainbow Six Siege. Sachez que pour 50 € de plus, vous pouvez obtenir la PS4 Pro avec FIFA 18, GTA V et Uncharted 4. Enfin, La PS4 500 Go avec 4 jeux est quant à elle disponiblle à 299 €.

Accessoires Les accessoires gaming en promo

Manette Xbox One sans fil + adaptateur – 40 €

Ras-le-bol de devoir chercher cette foutue manette filaire pour pouvoir jouer sur PC ? La manette Xbox One sans fil et son adaptateur PC passent de 79,99 € à 40 € sur Amazon.

Le casque PlayStation VR — 199 €

Le matériel de réalité virtuelle de Sony est en promotion à 199 € au lieu de 399 € sur différentes plateformes. On peut ainsi le trouver à la Fnac, sur Amazon en tant que membre Premium ou encore sur Micromania. À vous de choisir votre crèmerie favorite pour obtenir le précieux objet.

Joystick Pro Flight de Logitech — 162 €

Les amateurs de simulation de vol seront aux anges avec cette promotion sur le joystick X56 Pro Flight de Logitech. La bête passe de 269 € à 162 € sur Amazon. Il est également possible de craquer pour un pack comprenant le joystick et le micro-casque Logitech G533 pour 280,67 €.

Thrustmaster T150 Pro Force Feedback — 179 €

Pour les passionnés de course automobile sur PlayStation ou PC, le volant de course accompagné de son pédalier Thrustmaster T150 est en promotion à 179 € au lieu de 249,99 €. Le matériel a pour caractéristique d’être doté d’un angle de rotation ajustable de 270° à 1080° pour jouer avec tout type de véhicule. L’accessoire est compatible avec la boîte de vitesses Thrustmaster TH8A, mais celle-ci est vendue séparément.

Jeux vidéo Du côté des jeux vidéo

C’est le Black Friday chez Blizzard-Activision

De très bonnes affaires sont à la disposition des joueurs chez Blizzard, avec des promotions sur tous leurs titres ! Overwatch est disponible à 19,99 € en édition standard et à 29,99 € en édition GOTY.

Du côté de World of Warcraft, on peut profiter du jeu de base à 7,49 € et de Légion à 19,99 € en pack standard.

Enfin, chez Activision, c’est Destiny 2 qui passe à 38,99 € au lieu de 59,99 €.

Les bonnes affaires du côté de Ubisoft

L’éditeur Ubisoft profite également de l’occasion pour proposer ses plus grands titres à des prix sacrifiés. On retrouve par exemple South Park : L’annale du Destin en édition Gold à 57,59 € au lieu de 89,99 €. Assassin’s Creed Origins est à 49,99 €, l’édition collector de Watch Dogs est à 27,50 € au lieu de 109,99 €, il en va de même pour l’édition collector de Mario + Lapins Crétins à 79,79 € au lieu de 94,99 €.

Le catalogue complet des jeux en promo est disponible sur le site de l’éditeur.

Des promos chez EA

Du côté de l’éditeur de Battlefront 2 on a aussi quelques bonnes affaires avec par exemple Battlefield 1 Révolution à 29,99 € sur PlayStation et à 35,99 € sur Xbox. Need for Speed Payback est aussi en réduction à 53,99 € sur PlayStation et 62,99 € sur Xbox.

Le catalogue Black Friday d’Electronic Arts est disponible sur le site officiel de l’éditeur.