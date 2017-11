Le Black Friday, ode à la consommation importée des États-Unis, a lieu ce vendredi. C'est l'occasion pour les e-commerçants français d'accumuler les attrapes-nigauds mais aussi de sortir de réels bons plans sur des produits parfois difficiles à dénicher. C'est pour cela que ce guide existe et sera mis à jour toute la semaine.

Aux États-Unis, le Black Friday multiplie les excès. On le connaît pour ses bousculades spectaculaires et ses supermarchés envahis par des humains prêts à tout pour obtenir les meilleures affaires. En France, nous sommes loin de tout cela et la célébration de la consommation n’est pas à l’orde du jour dans le planning officiel des soldes. Ce qui laisse aux e-commerçants l’occasion de faire quelques événement spéciaux qui s’apparentent à des promotions exceptionnelles, en partenariat avec les marques impliquées.

Si l’UFC Que-Choisir multiplie tous les ans à raison ses alertes aux « fausses promotions », c’est que le torrent d’offres spéciales a tendance à masquer les bons plans et autres promotions spéciales vraiment intéressantes. Voilà pourquoi, comme tous les ans, nous allons vous proposer un guide régulièrement mis à jour avec des bonnes affaires que nous tamponnerons de notre sceau de confiance. Et cette année, le Black Friday commence dès aujourd’hui.

C’est parti.

Smartphones

Samsung Galaxy S8 — 567 €

Pas envie de mettre des milliers d’euros dans un smartphone haut de gamme ? Le Galaxy S8, fer-de-lance de cette génération sur Android, s’affiche aujourd’hui à 567 € sur Amazon. Quelques unités sont disponibles à ce prix-là. C’est une valeur sûre. Il est neuf, bien entendu.

iPhone SE — 339 €

Un iPhone SE 32 Go à moins de 350 € ? C’est possible. C’est même très cool. La petite porte d’entrée dans l’univers d’Apple nous séduisait à sa sortie, à ce prix doux, c’est encore mieux.

Honor 8 — 248 €

Un bon smartphone de l’année passée à prix explosé ? On appelle le Honor 8 à la barre ! L’engin est suffisamment puissant et élégant pour faire à peu près tout ce que vous pouvez faire sur Android. 248 € sur Amazon, c’est top.

Samsung Galaxy S7 — 364 €

Le Galaxy S7 date de l’an passé, mais c’est toujours un excellent smartphone. Vous pouvez le trouver aujourd’hui à 349 € sur CDiscount et il n’a rien à envier aux appareils modernes — côté photo, il partage même les capteurs du Galaxy S8.

Domotique

Les Philips Hue — à partir de 50 €

Les Philips Hue sont les ampoules connectées les plus célèbres et les plus complètes du marché. Sur Amazon, les packs se vendent à partir de 50 € : il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Évidemment, tout est compatible Android, iOS et assistants type Google Home.

Aspirateur robot Neato 945 — 525 €

Marre de faire le ménage chez vous ? Engagez un robot ! Le Neato 945 est l’une des références côté aspiration automatique. Il se repère tout seul et fonctionne sur tous les types de surface et peut être contrôlé depuis votre smartphone pour embêter votre chat. Pratique ! C’est dispo à 525 €.

Ordinateurs et tablettes

Asus ROG avec une GTX 1060 — 1 300 €

Vous cherchez un portable pour jouer avec une carte graphique suffisante pour faire tourner la plupart des jeux dans la résolution native de l’écran (Full HD) ? Cet Asus ROG en promo est peut-être votre meilleur atout, affiché à 1 300 € pour le Black Friday.

MacBook Pro 512 Go TouchBar — 2 299 €

Le MacBook Pro 512 Go avec TouchBar reste cher, on ne va pas se mentir, mais il perd 900 € par rapport à son prix initial avec le code BF-MACPRO sur RueDuCommerce ! Un coupon de réduction de 10 % est appliqué par défaut : il faut l’enlever avant d’entrer ce nouveau coupon pour profiter de l’offre.

Razer Blade Stealth — 1 349 €

Le Razer Blade Stealth est l’un des laptops les plus intéressants de l’année. Cette tentative de Razer d’entrer dans le marché de l’ultrabook est très convaincante et aujourd’hui, l’ordinateur portable s’affiche à moins de 1 400 €. Un excellent choix sous Windows.

Amazon Kindle Paperwhite — 90 €

Le Kindle de référence d’Amazon perd une quarantaine d’euros en cette période de Black Friday. C’est le lecteur de bouquins numériques avec DRM le plus connu du marché : une valeur sûre, un cadeau efficace, le tout pour 89,90 €.

Son & vidéo

Bose QC 35 — 320 €

La rolls des casques à réduction de bruit active se négocie aujourd’hui à 320 € sur Amazon. Si vous hésitez à faire plaisir à vos oreilles (et à votre besoin de calme, surtout), notre test pourrait vous convaincre.

Box Android TV Nvidia Shield — 160 €

La Nvidia Shield est quasiment la seule box Android TV sur le marché en France. La concurrente directe est l’Apple TV d’Apple et des box à importer qui n’auront donc pas le même SAV et peut-être pas le même suivi de la part de Nvidia qui bichonne son bébé depuis sa sortie. On peut trouver la Nvidia Shield à 159 € aujourd’hui en version sans manette (notez que la plupart des manettes sont compatibles, gamepad Xbox et PS4 inclus). Elle existe aussi sur Amazon avec une description cheloue. Et en version avec manette pour 199 €.

Casque Bose QC 25 — 199 €

Le Bose QC 25 est la version filaire du QC 35 qui est l’un de nos casques préférés. Il embarque les mêmes technologies que son grand frère vendu un peu moins de 400 €. En cette période de pré-Black Friday, le QC 25 s’affiche à 199 € chez Darty et Amazon. C’est probablement l’un des meilleurs plans pour masquer le bruit ambiant et profiter de votre discothèque de la plus agréable des manières.

Pack 5.1 Bose Acoustimass 6 — 500 € avec un Google Home Mini

L’ensemble 5.1 de Bose est vraiment une bonne porte d’entrée dans l’audio 5.1 pour dynamiser votre salon, idéal pour les films ou les jeux vidéo. On le retrouve aujourd’hui à 500 € avec en plus un Google Home Mini en bonus avec le code BF2017.

Écouteurs Erdre Audio — -10 % sur la gamme

La jeune marque française d’audio fait une promotion de groupe sur une bonne partie de sa gamme, avec une remise de 10 % affichée sur la plupart de ses écouteurs intra. Cela se trouve sur la Fnac à partir de 44 €.

TV OLED LG 55 pouces 4K — 1 990 € (ODR)

Ça y est, c’est le moment où vous vous demandez si vous n’allez pas changer de télé ? Si vous visez la 4K et les magnifiques écrans OLED de LG, cette offre pourrait vous intéresser : Darty commercialise la célèbre 55C7V pour 2290 € avec une ODR de 300 € en cours, soit un total pour vous de 1 990 €. C’est un petit budget, c’est sûr.

Accessoires

Manette Xbox One + adaptateur PC — 40 €

Les mauvaises langues diront que la manette de la Xbox One est ce qu’il y a de mieux dans la Xbox One. Ce qui est vrai, c’est que c’est une excellente manette et qu’elle fonctionne aussi bien sur PC que sur Nvidia Shield. On recommande — surtout à 40 € avec adaptateur.

Wacom Intuos Art — 52 €

Une tablette graphique au format A5 pas trop chère ? C’est exactement la description de l’excellente Wacom Intuos Art, qui passe aujourd’hui à 52 € sur Amazon avec son stylet 2048 pressions. Avis aux amateurs et amatrices de dessin sur ordinateur qui souhaitaient renouveler leur matos !

Clavier méca gaming Corsair Strafe — 103 €

Ce clavier Corsair Strafe est loin d’être le comble du bon goût, mais il a le mérite de cumuler tout ce qu’on peut chercher côté g4m1ng sans coûter un bras. Le clavier est mécanique (Cherry MX Silent), rétroéclairé, équipé d’un beau repose poignets pour les longues parties d’hiver — bref, une rolls. Vendu plus de 200 € d’habitude, on le retrouve en ce moment à 103 €.

Kit de nettoyage Hama appareil photo / caméra

Vous partez en vadrouille avec de quoi prendre de belles photos ? Cela serait dommage de gâcher tous vos clichés à cause d’une poussière. Le kit de nettoyage Hama composé de trois pièces servant à nettoyer à sec tout appareil susceptible de s’encrasser passe de 30 à 10 €.

Logitech MX Anywhere — 50 €

Une bonne souris sans fil pour vos déplacements ? La MX Anywhere de Logitech, qui n’a pas grand chose à prouver, passe à 50 € au lieu de 80. C’est une bonne souris avec une autonomie de deux mois pour une charge complète. Une charge d’une minute offre 2 heures d’utilisation.

Hub USB-C Hootoo — 59 €





Pas besoin de vous faire un dessin : le hub USB-C Hootoo est celui que nous utilisons quotidiennement à la rédaction sur nos MacBook, MacBook Pro et autres Pixelbook dépourvus d’autres connecteurs. On le recommande pour ses excellentes finitions et ses nombreux ports. Vendu le plus souvent autour de 70 €, il se négocie en ce moment à 59 € : une occasion à ne pas manquer.

Réalité virtuelle

Casques de réalité virtuelle — à partir de 249 €

D’aucuns diront que voir les casques de réalité virtuelle bradés si rapidement après leur sortie n’est pas un bon signe. Ces casques qui ont été markétés par Microsoft sous le terme « Réalité Mixte » qui n’a pas vraiment de sens sont la porte d’entrée la moins onéreuse à la réalité virtuelle. Quelques compromis niveau technique, mais si vous souhaitez tenter l’aventure sans vendre votre chien contre un HTC Vive, c’est une très bonne occasion.

Le code VR50 vous permettra d’enlever 50 € de plus à la facture, ce qui amène ceux de Lenovo et HP à 249 € chez Darty. Celui d’Acer est un poil plus cher.

Services

Spotify, 3 mois – 1 €

On ne va pas vous présenter Spotify : le service de streaming musical le plus utilisé au monde a prouvé de nombreuses fois qu’il était l’un des meilleurs du marché. Pour fêter Noël avec un poil d’avance, Spotify propose trois mois d’essai à 0,99 €. Si vous le prenez maintenant, vous aurez donc le service de streaming pour votre soirée du nouvel an.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.