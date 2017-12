Aujourd'hui, Amazon propose des réductions intéressantes sur les cartes microSD Sandisk de 64 et 128 Go.

Si vous recherchez une carte microSD pour votre smartphone ou pour votre Nintendo Switch, Amazon propose aujourd’hui une réduction intéressante sur la carte microSD Sandisk 64 Go certifiée A1 & U1 disponible à 22,99 euros au lieu de 37,99 euros et sur la carte microSD Sandisk 128 Go certifiée U1 et A1 disponible à 43,99 euros au lieu de 58,99 euros.

Avoir une carte microSD sous la main pour pouvoir agrandir le stockage de son smartphone, de sa tablette ou encore de sa Nintendo Switch c’est bien, en avoir une performante, c’est mieux. On retrouve de très nombreuses certifications dans le monde barbare des cartes mémoires, qui sont parfois assez vieilles pour les usages récents.

Les deux cartes microSD proposées par Amazon sont toutes les deux certifiées Classe UHS-1 ce qui leur permet d’avoir une vitesse minimum d’écriture de 10 Mo/s, suffisant pour la lecture et l’écriture d’une vidéo Full HD par exemple. Elles proposent également propose en plus une certification A1 ce qui leur assure en plus la gestion d’un grand nombre d’opérations d’entrées et de sorties par seconde (au moins 1 500 en lecture et 500 en écriture) afin de pouvoir accueillir des applications Android sans ralentissement.

Pour résumer, si vous recherchez une nouvelle carte microSD, vous pouvez craquer sans hésiter sur le modèle 64 Go de Sandisk et si vous avez besoin d’un plus grand espace de stockage ou si vous souhaitez l’utiliser sur votre smartphone Android pour pouvoir installer plus d’applications, celle de 128 Go pourra répondre à vos besoins.

Ne perdez pas trop de temps, l’offre se termine ce soir !