Affaire intéressante du jour pour les amateurs d'informatique et d'électronique : le pack Raspberry Pi Model 3 B est en vente flash à 88,38 euros chez Cdiscount.

Vous avez envie de vous faire la main en informatique ou en électronique ? Ou mieux encore, vous auriez envie de vous faire une console retrogaming grâce à un Raspeberry Pi ? Ça tombe bien aujourd’hui Cdiscount propose en vente flash un pack Raspberry Pi 3 à 88,38 euros ! En plus, c’est presque le même prix qu’une SNES Mini, pour des possibilités bien plus nombreuses.

Le Raspberry Pi 3 Model B est équipé d’un ARM Cortex-A53 quad-core cadencé à 1,2 GHz, 1 Go de RAM, d’un GPU dual-core et du WiFi / Bluetooth. Ce pack comprend des manettes + un adaptateur + une carte microSD de 16 Go + un dissipateur de chaleur + un clavier + un câble HDMI + un câble réseau. Soit tout ce qu’il faut pour vous lancer dans l’aventure.

Un autre pack est également disponible en vente flash avec le même modèle de Raspberry Pi. Pour 94,38 euros le pack comprend un clavier sans fil, une carte SD de 32 Go, un afficheur LCD de 3,5 pouces, un ventilateur, un boîtier, un adaptateur et un dissipateur de chaleur.

À vous de jouer !

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.