Twitter expérimente aux Philippines une version allégée de son application mobile pour Android. Baptisée Twitter Lite, il s'agit de la déclinaison pour le système d'exploitation de Google d'une expérimentation lancée ce printemps sur le web.

Dans les pays dits « du Sud », les infrastructures de télécommunications sont hélas encore loin de correspondre aux nouveaux usages en matière de téléphonie : de la faiblesse des débits en passant par l’insuffisance de la couverture, des obstacles demeurent. Et l’on ne parle même pas des forfaits, eux-mêmes décevants, avec leur enveloppe de données mobiles faiblarde.

Pour pallier ce problème, certains géants de la tech ont eu l’idée de décliner leurs services dans des applications légères et / ou peu consommatrices de données. On a eu ainsi Facebook qui a lancé une version de son appli pour les smartphones Android bas de gamme utilisés dans les pays en développement. Google a fait de même, par exemple avec YouTube et Maps.

Twitter Lite…

C’est aussi le cas de Twitter. Le réseau social dédié aux messages en 140 caractères a lancé en début d’année Twitter Lite, une « expérience web et mobile qui minimise l’utilisation des données, qui charge rapidement sur des connexions plus lentes, se montre résistant sur des réseaux mobiles peu fiables et occupe moins de 1 Mo sur votre appareil », expliquait le site ce printemps.

L’entreprise ajoutait avoir optimisé son temps de lancement pour le rendre 30 % plus vif qu’une navigation classique sur Twitter et mis en place un mode pour économiser encore plus de données mobiles, avec une option limitant la visibilité des médias à un simple aperçu. Avec cette approche, l’utilisation des données peut chuter jusqu’à 70 %. Utile quand la qualité et la disponibilité du réseau laissent à désirer.

…arrive sur mobile

Visiblement satisfaite de Twitter Lite, la société a choisi de l’adapter en application pour viser ceux et celles qui voudraient une alternative à la version web. C’est ce que la firme a confirmé à Techcrunch ce week-end en expliquant procéder à un test aux Philippines avec une version mobile pour Android. Il n’est pas encore certain si l’expérimentation aboutira à quoi que ce soit ni, le cas échéant, si elle sera proposée ailleurs.

Concrètement, l’application Twitter Lite pour Android fonctionne globalement comme son équivalent web : elle propose les principales fonctionnalités du réseau social et sont but est de limiter au maximum la connexion Internet du téléphone. Un effort a aussi été fait sur le développement de l’application elle-même afin qu’elle occupe le moins d’espace possible : à peine 3 Mo sur le terminal.