Le OnePlus 5, le dernier smartphone de OnePlus profite d'une belle réduction sur GearBest. Si vous aviez prévu de le prendre, c'est le bon moment pour profiter de cette offre.

A la recherche d’un nouveau smartphone performant ? Le OnePlus 5 est disponible à 381,22 euros sur GearBest avec le code promo oneplugraifr.

C’est une belle offre : le smartphone est habituellement disponible à 499 euros sur la boutique de OnePlus.

Android de qualité

Le OnePlus 5 dispose d’un SoC Snapdragon 835, la dernière puce de Qualcomm gravée en 10 nanomètres, épaulée par 6 Go de RAM. Il est le premier de la marque à embarquer un double capteur photo.

Le premier objectif a une définition de 16 mégapixels (f/1.7) et le second, qui propose un zoom optique et numérique, est à 20 mégapixels (f/2.6).

Il est également compatible Bluetooth 5.0, possède 64 Go de Stockage UFS 2.1 et dispose d’une batterie de 3 300 mAH compatible avec la recharge rapide Dash Charge, qui propose une journée d’autonomie en 30 minutes de charge. Nos confrères de FrAndroid ont attribué la note de 9/10 au smartphone et l’ont nommé « le smartphone Android de l’année ».

Comment profiter de l’offre ?

Le OnePlus 5 étant disponible en une seule version mondiale (et non une version différente par pays), il disposera de toutes les bandes de fréquences LTE, dont celle des 700 MHz. Vous pourrez retrouver le OnePlus 5 64 Go sur GearBest à 381,22 euros avec le code promo oneplugraifr.

