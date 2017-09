Le dernier smartphone Xiaomi borderless, le Mi Mix 2, est disponible en précommande sur GearBest pour 494,34 euros.

Alors qu’il a été présenté il y a quelques jours, le Xiaomi Mi Mix 2 est déjà disponible en précommande, et ce sous la barre des 500 euros chez Gearbest.

Le Xiaomi Mi Mix 2 tourne sous Android 7.1 Nougat avec l’interface personnalisé MIUI 9, il est équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 835 octa-core cadencé à 2,45 Ghz épaulé par 6 Go de RAM, de 64, 128 ou 256 Go de stockage, d’un capteur arrière de 12 Mpx (frontal 5 Mpx) d’une batterie de 3 340 mAh et il est compatible avec toutes les bandes 4G françaises et la quasi-majorité des bandes internationales. Il dispose surtout d’un écran 5,99 pouces avec l’un des meilleurs ratio d’affichage disponible sur le marché.

Cette offre est à saisir immédiatement sur GearBest. Il est également disponible avec 128 Go de stockage ou avec 256 Go de stockage.

Autre bonne affaire du jour : le OnePlus 5 est également disponible à 381,22 euros sur GearBest au lieu de 499 euros avec le code promo oneplugraifr ou OPBJKB si vous n’êtes pas intéressé par le smartphone borderless de Xiaomi.