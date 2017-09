Aujourd'hui la Kindle Paperwhite est à 99 euros sur Amazon et à 79 euros pour les abonnés Prime

Pour choisir efficacement une liseuse il faut faire attention à plusieurs critères comme la présence ou non d’une lumière intégrée à l’écran, la taille et la résolution de l’écran et sa capacité de stockage. Avis aux amateurs, aujourd’hui la Kindle Paperwhite d’Amazon passe à 99,99 euros avec une réduction supplémentaire de 20 euros pour les abonnés Amazon Prime.

La PaperWhite a un écran tactile sans reflet de 6 pouces avec éclairage intégré, une résolution de 300 ppp et une connectivité Wi-Fi. Elle est équipée d’un système de traduction instantanée et d’un système de synchronisation pour reprendre la lecture à l’endroit ou elle avait été arrêtée. Sa batterie est censée tenir jusqu’à 6 semaines et sa capacité de stockage permet de contenir des milliers d’ebooks. Un peu plus grande que la moyenne des Kindle elle mesure 169 x 117 x 9,1 mm pour 205g.

À noter, si vous disposez de l’offre Amazon Prime, vous pouvez avoir accès à une bibliothèque de prêt qui permet d’emprunter un livre par mois, gratuitement, au choix parmi plus de 20 000 titres en français.

Amazon Prime est disponible à 49 euros par an (avec un essai gratuit, sans engagement, de 30 jours). Si vous avez entre 18 et 24 ans, Amazon Prime est disponible à seulement 24 euros par an, et l’essai gratuit passe à 6 mois.

