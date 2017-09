Star de l'IAA de Francfort, la Project ONE est une voiture impressionnante. La preuve avec nos photos prises durant le salon allemand.

Mercedes-AMG, filiale performance de Mercedes-Benz, avait donné rendez-vous en début de semaine pour la révélation de sa Project ONE, un projet un peu fou visant à transformer une Formule 1 en une voiture utilisable sur route. Naturellement, la date n’était pas choisie au hasard et l’hypercar s’est découverte à l’occasion du salon automobile de Francfort, en devenant même l’une de ses stars. Nous avons eu la chance de l’approcher à défaut de la conduire. Et nous n’avons pas été déçus du voyage. Le temps s’était alors arrêté. Coup de foudre.

Une F1 taillée pour la route

Quand on est fan de Formule 1, l’idée de voir un bolide, certes inabordable d’un point de vue financier, équipé d’un moteur issu de la discipline reine a forcément de quoi attiser la curiosité. Dans les travées du IAA, un peu perdus puisque c’était notre baptême (et que le salon est immense), nous l’avons cherchée un peu partout cette Project ONE. Jusqu’à être alertés par l’ambiance cosy qui se dégageait d’un petit hall qui avait naguère échappé à notre attention : c’était celui de Mercedes. Et c’était donc dans ce paradis luxueux que trônait fièrement la Project ONE. Après l’avoir croisée, on pouvait repartir de Francfort l’esprit tranquille.

Car force est de reconnaître que la Project ONE en impose. Sa robe grise, alliée aux envolées couleur cyan (comme la Formule 1 pilotée par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas cette saison) et des pièces noires en carbone, attire le regard. Elle ressemblerait presque à une voiture de super-héros, mais pas l’Audi R8 devenue has-been l’espace d’un instant de Tony Stark, plutôt la Batmobile de Batman. Un rapide coup d’œil à l’intérieur laisse entrevoir un habitacle à la fois futuriste et actuel. Cette Project ONE transpire la passion d’un constructeur se récompensant de sa domination en Formule 1 depuis maintenant trois saisons et le passage au bloc V6 turbo hybride équipant cette merveille. C’est beau. C’est tout.