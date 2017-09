Bonne affaire à saisir, aujourd'hui GearBest propose la tablette Lenovo P8 à 116,71 euros avec le code promo : Lenovo01

Si certaines tablettes tactiles s’affichent à des prix assez élevés, d’autres ont un très bon rapport qualité/prix comme la Lenovo P8 qui se retrouve aujourd’hui à 116,71 euros avec le code promo : Lenovo01

La Lenovo P8 est équipée d’un écran IPS 8 pouces avec une définition en 1920×1200 pixels (WUXGA), un SoC Qualcomm Snapdragon 625 cadencé à 2 Ghz, une Adreno 506, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM et une batterie de 4 250 mAh.

Elle tiendra le coup sans problème pour consulter ses mails en déplacement, regarder des vidéo en streaming, profiter pleinement des applications du Play Store et jouer à divers jeux. En somme, une bonne petite tablette à emmener partout à un prix véritablement réduit.

N’attendez pas pour profiter de cette offre les stocks sont limités.

Autre bonne affaire encore disponible sur GearBest : le Xiaomi Mi A1 est à 175,07 euros avec le code promo : XMA1GJ

Les liens de cet article sont affiliés : si vous passez commande grâce à nous, nous touchons une petite commission. En savoir plus.