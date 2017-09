Mini-bilan et projets à moyen terme : c'est l'heure de notre petit point de rentrée.

La rentrée est plus ou moins passée pour toutes et tous et, comme tous les ans, l’heure est venue de vous partager nos projets pour la fin de l’année 2017 et le début de l’année 2018.

Équipe renforcée et audience en croissance

Tout d’abord, nous sommes très heureux de vous annoncer l’arrivée de Nelly Lesage dans l’équipe après une période d’incubation en stage, qui a fait mûrir notre média sur bien des sujets. Sa polyvalence, son professionnalisme et sa curiosité naturelle font d’elle un élément désormais central de notre petite équipe — elle s’occupera de sciences et de tech, des fusées aux gadgets en passant par l’environnement et les conférences de dev. Rien que ça.

Ce recrutement un an après l’arrivée de Corentin Durand et Alexis Orsini est possible, car le média connaît toujours une croissance qui ne peut que nous satisfaire. L’élargissement de la ligne éditoriale via les nouvelles thématiques que sont l’automobile, l’eSport, les cryptomonnaies ou la cyberdéfense que nous traitons désormais au quotidien en plus de tout le reste intéresse nos lectrices et nos lecteurs et fait connaître notre média à d’autres lectorats — c’est donc naturellement à vous que nous adressons nos plus sincères remerciements.

2016, pour nous, était une année de consolidation. Un an après l’intégration de Numerama au groupe Humanoid, il fallait voir si le pari d’une information de qualité mêlée à un traitement exhaustif des sujets qui entrent dans notre ligne éditoriale portait ses fruits. Les excellentes audiences de mai à août, le temps que la nouvelle équipe prenne ses marques, nous ont confortés dans nos choix. Le premier semestre 2017 a par exemple connu une croissance de 56 % des sessions par rapport à 2016 (Google Analytics) qui était déjà une année record. À cela s’ajoute une croissance de 104 % de notre lectorat sur mobile : aujourd’hui, un lecteur sur deux nous emporte avec lui dans sa poche et nous consulte sur son smartphone.

Aujourd’hui, nous savons que nous pouvons proposer de l’actualité, des analyses, des décryptages, des guides, des tutoriels, des critiques, des reportages et des enquêtes sans glisser vers le buzz facile (ce qui ne signifie pas que nous sommes tout le temps sérieux…). Le tout, avec une équipe core aguerrie et des pigistes de talent avec qui nous avons pris l’habitude de travailler.

Voilà pour cette année écoulée, passons maintenant à la suite.

On aime les gadgets et on va vous le faire savoir

Vous avez peut-être remarqué au détour de votre surf sur Numerama une rubrique un poil étrange, qui n’a été annoncée nulle part et qui n’est pas encore aussi alimentée que les autres : Stuff We Like. Vous ne rêviez pas : nous avons déployé cet été plusieurs formats éditoriaux qui entrent dans une logique plus large de tests et de recommandation de produits tech en phase avec notre ligne éditoriale.

Stuff We Like, ce sera donc à la fois des guides d’achat, des tests, des fiches produits complètes et facilement accessibles et une interaction complète avec nos autres rubriques. L’idée est de mettre à contribution, pour vous, le fait que nous côtoyons tous les jours le meilleur et le pire de la technologie et de vous proposer des recommandations, qui, on l’espère sauront être suffisamment bonnes pour gagner votre confiance.

Histoire de ne pas réinventer la roue et proposer en moins bien ce que nos confrères proposent déjà, nos guides et nos tests resteront sur le ton de ce que nous avons commencé à mettre en place : des articles contextualisés qui cherchent toujours à résoudre des problématiques d’usage que tout le monde pourrait se poser. Nous ne chercherons par exemple pas à savoir quelle tablette tactile a la meilleure dalle, mais qui d’une Surface Pro ou d’un iPad Pro est aujourd’hui l’objet le plus adapté pour la productivité en entreprise. L’usage guide nos tests, nos critiques et nos recommandations. Après, si un objet est nerd et chic, on ne va pas vous cacher qu’il va nous titiller.

Vous pouvez déjà découvrir cet univers ici.

Publicité mobile gérée en interne, boost sur Content

Vous avez gagné un iPhone à 1 € en allant sur Numerama ? Chance ! Un peu d’autodérision ne fait jamais de mal, surtout quand elle introduit un sujet qui nous tient à cœur : nous sommes fiers de vous annoncer que nous nous occupons désormais de notre publicité mobile — si vous avez lu la première partie, vous savez à quel point ce point d’accès à nos articles est fondamental pour nous.

Cela ne veut peut-être rien dire pour vous, mais pour nous, c’est un meilleur contrôle de ce qui est affiché et surtout, une réactivité accrue en cas de pépin comme les publicités malicieuses citées plus haut que vous avez été nombreuses et nombreux à nous signaler. Cette étape dans la vie de notre groupe média est importante, car votre confort de lecture est notre priorité. Nous espérons que ce mouvement sera bénéfique pour vous et pour nous… et cela signifie que nous pouvons enfin entamer le chantier pour passer le site en https. Oui, enfin.

De son côté, Humanoid Content avec qui nous travaillons, a proposé des opérations de marque de qualité, notamment avec Volkswagen ou Asus, qui nous permettent de nous appuyer sur une autre sorte de revenus tout en vous proposant du contenu sponsorisé qui apporte, on l’espère, de l’information. L’année 2017/2018 risque fort d’itérer sur cette belle lancée.

Vous pouvez retrouver nos engagements sur le contenu sponsorisé à cette adresse.

Le reste

Voilà pour ces quelques informations que nous sommes heureux de vous partager en cette rentrée 2017. Plusieurs choses découlent de chacune de ces annonces et seront visibles directement sur le site. Par exemple, une équipe renforcée nous permet de couvrir plus de salons — nous étions à Berlin pour notre premier IFA, nous sommes en ce moment à Francfort pour le Frankfurt Motor Show, nous serons le mois prochain à Londres et Munich pour deux autres événements non moins importants. C’est aussi l’opportunité de passer plus de temps pour vous proposer différentes manières de consulter notre média — nous avons déjà commencé avec le podcast du Club Internet.

Mais ce n’est que notre première surprise.