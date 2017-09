Dix ans après le premier iPhone, Apple officialise l'iPhone X, son nouveau flagship qui arrache tout.

On commençait sérieusement à s’ennuyer quand, soudain, miracle, Apple a levé le voile sur le futur du téléphone : le bien nommé iPhone X, prononcé ten (donc 10). Contrairement à l’iPhone 8 et à l’iPhone 8 Plus, qui ressemblent à des iPhone 6 avec un dos en verre, ce téléphone anniversaire crée la rupture avec son design bordeless qui n’était plus une surprise. Le voilà bel et bien officiel. Il était temps.

Appelez-le iPhone Ten

Design et écranL’iPhone X aura un dos en verre renforcé par de l’acier, soit le même assemblage que l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. Son écran, un OLED de 5,8 pouces, sera d’obédience Super Retina Display pour une résolution de 2436 x 1125 pixels. Il sera HDR (Dolby Vision et HDR 10), true tone et 3D Touch mais pas 120 Hz. La firme de Cuppertino en est bien évidemment très fier et on a hâte de le voir en action à vrai dire.

Pour réveiller l’iPhone X, qui n’a plus de bouton home, on pourra appuyer n’importe où sur l’écran. Pour aller sur l’écran d’accueil, un simple glissé vers le haut suffira, ce qui évite d’installer un disgracieux capteur d’empreinte à l’arrière. C’était simple comme bonjour finalement. D’une manière plus globale, avec ce nouveau hardware, le software a été repensé et toutes les interactions sont parfaitement intégrées.

FaceIDSinon, on pourra déverrouiller biométriquement son iPhone X avec FaceID, une technologie de reconnaissance faciale basée sur une batterie de capteurs à l’avant, un réseau neuronal intégré dans la puce A11 Bionic et un algorithme puissant qui apprendra tout de votre visage afin de le reconnaître dans toutes les conditions. À ce sujet, Apple promet la protection des données, ce qui autorisera au passage le paiement via Apple Pay. Ah, et l’iPhone X aura des emoji animés à partir de vos propres expressions.

Pour prendre des photos et des vidéos, on pourra compter sur un double capteur avec 12 millions de pixels et d’un double stabilisateur d’image. Avec l’iPhone X, les selfies seront aussi beaucoup plus beaux.

Et l’autonomie dans tout ça ? Eh bien Apple promet deux heures de plus que l’iPhone 7, ce qui ne donne toujours pas deux journées pleines… Bien sûr, le flagship pourra être rechargé sans fil. D’ailleurs, pour démocratiser la charge sans fil, Apple lancera un galet chargeant, nommé AirPower. On pourra poser ses AirPods, son Apple Watch et son iPhone X dessus.

Prix et disponibilitéL’iPhone X se parera d’une robe gris sidéral ou argent. Il sera disponible le 3 novembre à partir de 1 159 € pour l’édition 64 Go et jusqu’à 1 329 € pour l’édition 256 Go.