Avec son Design Lab, Microsoft propose de personnaliser des manettes Xbox One de A à Z. Et le résultat est vraiment chouette.

Quand nous avons reçu le communiqué de presse sur l’ouverture du Design Lab de Microsoft un peu avant l’été, nous ne nous sommes pas pressés pour tester la bête. Et puis la rentrée a pointé le bout de son nez et nous avons pris le temps d’une pause déjeuner pour regarder de quoi il en retournait. Surprise : à la réception de la manette, à peu près personne à la rédaction n’était au courant de l’existence de ce service. Il ne nous en fallait pas plus pour en faire un article : si 20 nerds n’ont pas connaissance de cette possibilité, il y a fort à parier que nos chères lectrices et chers lecteurs pourraient ne pas en avoir entendu parler non plus.

Pour le dire vite, le Design Lab est un outil web qui va vous permettre de personnaliser de A à Z une manette sans fil de Xbox One. On peut penser ce qu’on veut de la console que Microsoft peine à vendre, mais ces manettes ont leurs adorateurs depuis les premières versions embarquées avec la Xbox 360. De notre côté, elles font carrément partie du haut du panier, surtout, à vrai dire, pour leur compatibilité avec Windows 10 et la plupart des objets disposant du Bluetooth et supportant des manettes. C’est par exemple le cas de la Shield de Nvidia sur laquelle vous pouvez connecter une manette Bluetooth Xbox One sans le moindre problème.

L’interface est on ne peut plus claire : en 8 éléments de design, Microsoft va vous permettre de personnaliser tous les aspects de la manette. On retrouve la coque bien entendu, mais aussi, les gâchettes, les renforts, les boutons, les sticks analogiques et la croix directionnelle. Il est possible, en option, de choisir des éléments métallisés et un grip adhérent sous la manette pour un meilleur confort. Notez que celui-ci est forcément noir, malheureusement, ce qui dénature un peu les compositions les plus sobres.

Histoire de la jouer test à fond, nous avons décidé que notre manette devrait s’intégrer briser les codes du design g4m1ng et devrait donc proposer des couleurs pas du tout associées à la Xbox. On aime les challenges. Cela nous permet également de tester des couleurs qui n’ont pas la vie facile quand elles passent de l’écran à la réalité, sur plusieurs matériaux. Bref, avec notre design, on s’attendait au pire. Et le résultat est franchement bon ! La manette, qui arrive avec deux piles, a des couleurs vraiment respectées par rapport au modèle 3D. Les pastels ne sont pas saturés et les peintures métallisées ont de beaux reflets. L’ensemble est harmonieux, autant que possible.

Certes, notre manette ne gagnera probablement pas de grand prix de design, mais au moins, on ne pourra plus nous la prendre. Les manettes Xbox One coûtent un peu moins de 50 € d’habitude — celles-là commencent à 79,99 €, frais de port inclus, ce qui n’est pas hors de prix pour des modèles uniques. Si vous craquez, n’hésitez pas à nous montrer vos créations.