Mercedes-AMG a officialisé sa Project ONE, une ambitieuse hypercar partageant son architecture avec celle d'une Formule 1.

« Le futur de la performance vient juste de commencer » : c’est via un spot futuriste, dont Lewis Hamilton, triple champion du monde de F1 et recordman du nombre de pole position dans la discipline reine, est la star que Mercedes-AMG a entièrement retiré le voile recouvrant Project ONE. Derrière ce nom un brin pompeux se cache ni plus ni moins qu’une hypercar pensée comme une Formule 1 sur route. Ce qui revient à dire un monstre de puissance, d’ores et déjà autoproclamé star de l’International Motor Show de Francfort où nous nous rendons actuellement, limité à 275 exemplaires et vendu 2,275 millions d’euros.

One day we’ll go further than ever before. The Future of Driving Performance has just begun. #AMGFuturePerformance #AMGProjectONE pic.twitter.com/mfresgJ1Zk — Mercedes-AMG (@MercedesAMG) September 11, 2017

Une F1 dans le corps d’une voiture

Avec ses lignes claires, arrondies et parachevées par une palanquée d’appendices aérodynamiques, y compris l’aileron de requin emprunté à la F1 (qui sera paradoxalement banni en 2018), la Project ONE ressemble à un bolide de course, un quasi-prototype que nous pourrions retrouver dans le championnat d’Endurance. Il n’y a aucun doute là-dessus. Les prises d’air sont nombreuses, la calandre est imposante et les bas de caisse frôlent le sol. Bien sûr, on est encore loin d’une F1 ressemblant à une voiture lambda, mais, in fine, cette Project ONE peut rouler sur des routes.

À l’intérieur, nous retrouvons donc le V6 1.6 turbo hybride emprunté à la F1. D’une puissance de 1 000 chevaux, il avale le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et peut atteindre une vitesse maximale de 350 km/h.

L’habitacle n’est pas en reste avec son volant là encore inspiré d’une F1, ses deux écrans LED massifs, ses sièges sportifs avec assise profonde (c’est une biplace contrairement à une F1) et son dock pour poser son smartphone pour assurer un peu plus le côté futuriste.

« La Project ONE de Mercedes-AMG est la première Formule 1 approuvée par le contrôle technique […]. Avec une puissance supérieure à 1 000 chevaux et une vitesse maximale de 350 km/h, cette hypercar ne trahit pas ses apparences : elle va vous époustoufler » explique Ola Källenius de chez Daimler. Avec cette hypercar, le pinacle de la performance et de l’efficience est sans aucun doute atteint. Bien qu’il soit inaccessible au commun des mortels.