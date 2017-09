Pour contourner la limite des 140 caractères, les utilisateurs de Twitter ont démocratisé l'usage du thread. Si la stratégie semble contraire à la logique du réseau social, Twitter semble pourtant en train d'envisager une option pour faciliter la publication de ces tweets en série.

« J’ouvre un thread sur… » Si vous êtes sur Twitter vous savez que 140 caractères sont parfois insuffisants pour développer une idée ou raconter une anecdote. Pour glisser davantage de texte dans les publications du réseau social à l’oiseau bleu, les tweetos ont adopté une stratégie depuis quelques années : le thread. Si vous n’en avez jamais croisé, il est probable que vous ne fassiez pas partie des 328 millions de membres actifs du site, car le procédé s’est largement démocratisé, jusqu’à remplacer de petits articles de blog.

Publier un thread n’est pas bien compliqué : il suffit de rédiger un premier tweet — dans lequel l’usage veut que vous précisiez qu’il va s’agir d’un thread, et sur quel sujet il portera. Ensuite, vous pouvez enchaîner les tweets pour dérouler le fil de votre pensée, en liant chaque publication à la précédente — en vous répondant, en somme.

Ainsi, le thread semble s’inscrire dans une logique plutôt subversive. Il consiste, en effet, à contourner l’une des règles de base de Twitter, à savoir la limitation des caractères par publication.

Des tweets publiés simultanément

Pourtant, Twitter serait actuellement en train de plancher sur une option qui pourrait avoir un impact sur la manière de rédiger ces fameux threads. En effet, il n’est à l’heure actuelle pas possible d’écrire ces tweets à l’avance, afin de les publier simultanément. Or, à en croire la découverte faite par un internaute répondant au nom de Devesh Logendran, une fonctionnalité pourrait révolutionner la rédaction des threads.

WOAH ! Twitter has a hidden tweet storm feature ! h/t Devesh Logendran pic.twitter.com/QpDLhKnAZZ — Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) September 10, 2017

À partir d’un smartphone tournant sous Android, il semble en effet avoir déniché une option « cachée », qui n’est pour l’instant pas accessible au grand public. Les captures d’écran, récupérées par le community manager du média anglophone The Next Web, montrent clairement la mention « Tweeting your thread » et la possibilité de lier les différents tweets avant même leur publication.

Une remise en cause des 140 caractères ?

Pour l’instant, Twitter se refuse à tout commentaire au sujet de cette potentielle option dédiée aux threads. Il faudra donc continuer à faire avec l’ancienne méthode pour publier votre prose sur plusieurs tweets : les écrire les uns après les autres, en répondant chaque fois au tweet qui précède.

Si Twitter venait à intégrer effectivement cette option, cela pourrait bien remettre en question son sacro-saint principe de la limite des 140 caractères. Après tout, le réseau social a connu un grand nombre de changements ces derniers mois — le plus marquant d’entre eux étant sans doute la disparition de ses œufs iconiques.