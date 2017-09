Une coque qui recharge votre iPhone ? Pas mal. Une coque qui recharge vos Airpods ? Bien aussi. Une coque qui recharge les deux en même temps ? Banco ! Voici l'objectif poursuivi par PodCase, un projet lancé sur Kickstarter.

« La question la plus demandée dans le monde, après, quand est-ce qu’on mange, c’est : t’aurais pas un chargeur d’iPhone ? » Cette boutade, dénichée dans une vidéo du youtubeur Cyprien au sujet des téléphones, vous semblera probablement familière. Qui ne s’est jamais retrouvé démuni en découvrant sa batterie presque à plat, et sans arriver à mettre la main sur un chargeur ?

Le problème se complique d’autant plus si le reste de vos appareils, que vous utilisez conjointement avec votre smartphone, ont aussi besoin d’être rechargés. Comme les Airpods, par exemple. Bien qu’Apple ait annoncé rapidement que les écouteurs sans fil pouvaient fonctionner pendant cinq heures, peut-être cela n’est-il pas suffisant pour votre usage. Et dans ce cas, vous avez peut-être moyennement envie de vous promener avec la boîte des écouteurs en permanence.

Deux en un

Alors, que faire face à ce dilemme ? Faire un tour sur Kickstarter, peut-être. Vous y trouverez en effet un objet (presque) magique : PodCase, une coque d’iPhone capable de recharger non seulement un iPhone, mais aussi des Airpods.

« PodCase est une coque de chargement pour iPhone et Airpods avec une batterie de secours intégrée. Elle garde votre iPhone et vos Airpods dans un même endroit et les charge avec un unique câble. » Cette batterie permet de réaliser une charte complète d’un iPhone, ou jusqu’à 40 charges de vos Airpods. Elle est munie d’un port USB-C.

Une coque adaptée à l’iPhone 8 est déjà prévue

Cette coque est disponible en deux formats, adaptée aux modèles de l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus. Une coque adaptée à l’iPhone 8 — Apple devrait probablement le dévoiler le 12 septembre 2017 — devrait également voir le jour avant la fin de la campagne de financement participatif du PodCase, le 7 octobre prochain.

Si le projet est financé, les premières coques seront expédiées à partir du mois de février 2018 aux donateurs qui auront craqué pour ce gadget astucieux.