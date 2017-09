3 829 % de croissance, 10 milliards d'auditrices et d'auditeurs : c'est un fait, notre podcast Club Internet cartonne. Si vous souhaitiez qu'on s'arrête, c'est raté. L'épisode 3 est là.

Le Club Internet, c’est la rencontre subtile entre la tech, la pop culture, des anecdotes amusantes, des neurones pas artificiels et beaucoup de sympathie. Vous mettez tout cela dans un verre à cocktail, vous agitez et vous avez le meilleur podcast de tous les temps sur les sujets précis traités dans le podcast dans l’ordre où nous les traitons. Rien que ça. Si vous n’aimez pas lire, vous pouvez directement cliquer ici pour l’écouter.

Au programme

Dans ce nouvel épisode, Cyrielle Maurice nous parle du marché de l’arnaque à la nostalgie dans le joyeux monde des jeux vidéo ; Nelly Lesage nous embarque dans une aventure aux côtés des robots sexuels et notre invité Geoffroy Husson, journaliste pour Tom’s Guide et Nerd Sûr © nous fait réfléchir sur l’univers de Game of Thrones et de ses théories de fans.

Attention : si vous suivez la série et que vous n’avez pas vu l’épisode 7, les spoilers commencent à l’intervention de Geoffroy (tout à la fin, mais pas d’inquiétude on vous prévient).

– Qui est-il ?

– Un technicien

– Un technicien ? !

– Oui de l'équipe de tournage de la série

– A-t-il ployé le genou ? pic.twitter.com/P7JXFEOMhq — Jason Burne (@Monty_Brogan69) August 17, 2017

On vous parle également des choses flippantes de l’IFA de Berlin, de processeur mobile à réseau de neurone et du demi-succès de la Gamescom.

N’hésitez pas à rejoindre le Club Internet en vous abonnant sur iTunes pour ne manquer aucun des prochains numéros, ainsi qu’à notre chaîne YouTube où nous proposerons bientôt également chaque épisode à l’écoute. Si vous souhaitez ajouter l’épisode à votre lecteur, le RSS est là. On se retrouve en octobre pour la prochaine réunion du Club !

Les numéros 1 et 2 sont ici et là.