Avis aux amateurs de bonnes affaires : la barre de son Sony HT-RT3 est à 149,99 euros sur Amazon.

Nouvelle rubrique : chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Vous aimeriez avoir chez vous un système de qualité pour pouvoir vous créer un environnement sonore assez évolué sans pour autant aller jusqu’à investir dans un home cinéma ? N’achetez pas une barre de son au prix fort. Vraiment, les barres de sons ne sont pas des produits tout terrain et sont rarement convaincantes — surtout qu’elles valent une fortune pour pas grand-chose.

Cela dit, elles offrent aussi une solution tout-en-un rapide à installer qui peut s’avérer efficace… en promotion. Aujourd’hui, et aujourd’hui seulement la barre de son Sony HT-RT3 est à 149,90 euros sur Amazon. Cet ensemble HT-RT3 est à mi-chemin entre la barre de son toute simple et le home cinéma : c’est précisément pour cela que vous pourriez craquer.

Cet ensemble qu’on peut considérer comprend :

une barre de son

un caisson de basses

deux enceintes surround

Les éléments de ce système se raccordent entre eux via un branchement filaire. En plus d’un appairage NFC et Bluetooth, l’ensemble dispose d’une connectivité analogique, optique et HDMI.

Il dispose d’une puissance de sortie de 600 W et prend en charge les pistes audio stéréo et surrond 5.1 DD. Sa technologie ClearAudio+ qui promet une optimisation du rendu sonore avec clarté et une meilleure perception des détails couplée à l’amplification S-Master qui est censée prodiguer plus de puissance avec moins de distorsions rend ce système idéal pour profiter du son de vos jeux vidéo tout comme celui de vos films.

Il faut noter toutefois que le ventilateur des basses fait un certain bruit qui peut déranger si vous êtes adeptes de grands moments de silence, ce qui ne devrait plus être le cas si vous vous offrez ce home cinéma.

Attention cette offre n’est valable que quelques heures !