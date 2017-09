Google's News Lab et un journaliste spécialisé dans l'analyse de données ont créé un site révélant quelles sont les recherches en « comment » les plus tapées sur Google. À en croire le nom du site, nous sommes nombreux à vouloir réparer nos toilettes.

Vous ne savez pas comment réparer vos toilettes ? Comment faire cuire un œuf ? Ou des pancakes ? Comment demander à une fille de sortir avec vous ? Google est au courant. Le moteur de recherche, dans lequel vous avez probablement vous aussi déjà tapé l’une de ces questions existentielles, vient de dévoiler quelles étaient les recherches commençant par « comment » (« how to », dans la langue de Shakespeare) les plus plébiscitées par ses utilisateurs.

En collaboration avec un data journaliste, Xaquín G.V., l’unité Google’s News Lab de l’entreprise — qui se définit sur son site comme « la voix du journalisme au sein de Google » — a entrepris de créer un site révélant au monde entier quelles étaient les recherches les plus tapées dans la barre de recherche de Google, en fonction des pays.

Ce site a été baptisé How To Fix a Toilet, un nom qui fait directement référence à l’une des recherches les plus effectuées sur Google lorsqu’il s’agit de savoir « comment » faire quelque chose. En utilisant l’emplacement des usagers du moteur de recherche, How To Fix a Toilet donne ainsi un aperçu de nos interrogations les plus profondes.

Comment bricoler, Google ?

« Les Américains du nord et les Asiatiques de l’est ont besoin de leurs toilettes, les habitants des ex-pays soviétiques sont assez courageux pour tenter de réparer leurs propres machines à laver, ceux vivant avec des climats plus chauds ne peuvent se passer de réfrigérateur, et les Européens du nord et de l’est ont besoin d’aide pour changer une ampoule », constate ainsi le site.

Dans tous les pays, les questions relatives au bricolage portent généralement, par ordre de récurrence, sur la réparation des murs, des portes et des fenêtres. Xaquín G.V. esquisse ainsi une carte du monde, représentant chaque pays en fonction de la demande en « comment » la plus courante sur Google.

Mais la réparation des toilettes, portes et autres machines à laver est loin d’être l’unique sujet de nos préoccupations lorsque nous nous tournons vers Google à la recherche de réponses. How To Fix a Toilet dresse ainsi un Top 100 des requêtes en « how to » les plus fréquentes : on y découvre que, bien que l’être humain semble être capable de grandes prouesses intellectuelles, il semble parfois oublier comment faire certaines activités les plus élémentaires. Faire bouillir un œuf, préparer de la pâte à pizza ou faire cuire des asperges, par exemple.

Comment dire si une fille vous aime ?

Plus encore, nous nous tournons vers Google avec des questions bien plus intimes. « Comment embrasser », « comment impressionner une fille », « comment dire si un garçon/une fille vous aime » font ainsi partie des requêtes adressées par les internautes à Google.

Une dernière catégorie de questions regroupe enfin des problèmes essentiels tels que « comment nouer une cravate », « comment jouer au poker », « comment faire du slime » ou « comment faire du tricot. » Nous sommes, enfin, nombreux à demander à notre ami Google de nous donner quelques conseils pour savoir « comment être heureux. »

Nos recherches sur le moteur de recherche en disent donc long sur nos préoccupations, des plus triviales au plus personnelles. Conscient que les mots tapés dans la barre de recherche de son site peuvent refléter une situation de détresse, Google renvoie d’ailleurs désormais certains de ses usagers vers un quiz médical pour diagnostiquer la dépression.