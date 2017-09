Elon Musk continue d'avancer dans ses multiples projets. Parmi eux, SpaceX vient de rentrer dans une phase cruciale pour le premier lancement de la fusée Falcon Heavy en novembre 2017. Les premiers tests confirment que tout est opérationnel.

Entre les tests de navettes pour Hyperloop, le début de la construction du tunnel sous la Californie et les résultats de Tesla toujours au beau fixe, Elon Musk passe une belle année 2017. Une autre de ses entreprises avance dans le bon sens : SpaceX. Après moult tests, la compagnie spatiale vient d’annoncer que les vérifications des trois propulseurs du premier étage de la fusée Falcon Heavy sont à présent terminés (avec succès).

C’est une excellente nouvelle pour cette mission, d’autant plus au vu du timing imposé et dévoilé par Musk récemment. Le lancement du premier Falcon Heavy étant prévu pour le mois de novembre 2017, soit dans deux mois, la fusée d’envergure se devait d’être prête pour cette date cruciale. C’est maintenant le cas, au moins au niveau des propulseurs, après des phases de tests de plusieurs mois, débutées en mai 2017.

Falcon Heavy’s 3 first stage cores have all completed testing at our rocket development facility in McGregor, TX → https://t.co/GJu23QdZRK pic.twitter.com/ivVXPhWu0u

— SpaceX (@SpaceX) September 2, 2017