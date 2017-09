Vidéo : L’après 4K : la 8K balbutie, mais elle impressionne déjà Julien Cadot - il y a 4 heures Tech

Votre téléviseur flambant neuf vous en met plein les yeux avec sa dalle 4K ? Attendez de voir le niveau de précision que permet un écran 8K...

La 4K, so 2016 ? Sharp a profité de l’IFA pour montrer ses progrès en matière d’écran et on peut dire que si le résultat est souvent loin de l’industrialisation (les plus petits écrans font littéralement 15 cm d’épaisseur), on est déjà bluffé par la précision de l’image. 7 680 x 4 320 pixels, cela fait beaucoup de pixels sur la dalle — un peu plus de 33 millions. La première dalle que nous avons vue est grande et est la plus aboutie des deux : sur 70 pouces de diagonale, Sharp a réussi à atteindre la définition mentionnée. Ce modèle sera intégré à la gamme Sharp Aquos et vendu en Europe.





Mais le plus impressionnant reste, au fond, le prototype d’écran d’ordinateur 8K sur 27 pouces. Là, on ne parvient littéralement pas à voir la trame… l’impression de se trouver en face d’une feuille de papier est bien réelle. La démonstration montrait des scènes de la vie parisienne : nous nous sommes simplement approchés de l’écran avec notre iPhone pour prendre la vidéo ci-dessous, pour vous montrer à quel point les détails sont nombreux.

Les avantages ne seront pas évidents pour tout le monde et il seront d’abord perçus par les professionnels — notamment de la vidéo. Pour eux, un écran 8K permettra par exemple de monter une vidéo en 4K en résolution native tout en ayant tous les outils et le tableau de bord du logiciel de montage à l’écran.