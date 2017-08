La technologie permet des écrans toujours plus fins, mais cela ne suffit pas si l'on souhaite se débarrasser définitivement de ces rectangles noirs disgracieux. À l'IFA, Samsung a exposé les idées des designers qui ont cherché à rendre leurs téléviseurs invisibles.

Nous avions vu hier les nouveaux écrans QLED Samsung dans leur configuration commerciale — nous avons pu aujourd’hui approcher les idées de design qui ont été retenues à l’occasion d’un grand concours mené par le Coréen. Au nombre de 5, elles ont toutes pour ambition de transformer le téléviseur en un objet plaisant à exposer dans un salon. Que les propositions cherchent l’utilitarisme ou le minimalisme, elles ont le mérite de faire mieux que la plupart des idées vendues en magasin actuellement.

Parmi ces cinq finalistes, Samsung désignera un vainqueur plus tard dans l’année. Difficile à dire si ces modèles seront commercialisés un jour — on pencherait plus sur des séries très limitées et très onéreuses.