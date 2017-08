Le constructeur japonais Sony poursuit son renouvellement de gamme avec deux XZ1 aux configurations classiques mais séduisantes.

Sony a dévoilé jeudi 31 août au salon berlinois de l’IFA deux smartphones, comme on s’y attendait. Mais contrairement à 2016, lorsque le Japonais présentait un téléphone haut de gamme plutôt classique mais aussi un modèle plus audacieux, le Premium, Sony clarifie sa ligne en 2017 en proposant deux smartphones peut-être moins ambitieux, mais mieux préparés pour les marchés occidentaux.

Le petit est le nouveau grand

Cette gamme XZ1 se décline en effet en un modèle qui prend la suite du XZ — écran 5,2 pouces, processeur Snapdragon 835, unique capteur photo 19 mégapixels et design anguleux — qui devrait remplacer sans mal son prédécesseur sans toutefois nous faire saliver.

Notre attention se porte plus facilement sur le XZ1 Compact qui ambitionne de régner sur le secteur des petits écrans ; un form factor de plus en plus délaissé par les constructeurs malgré une demande persistante sur le Vieux Continent.

L’industriel japonais affectionnait ce segment qu’il abreuvait de produits dit compacts et qui faisaient le bonheur des petites mains, grâce à de bonnes performances dans des appareils plutôt ramassés. Par la suite, Sony s’était détourné de ces modèles, provoquant une déception chez une partie de sa clientèle. Celle-ci pourra donc se réjouir de la sortie d’un nouveau petit téléphone prêt pour rivaliser avec ses grands concurrents en matière de performances.

Sa seule différence remarquable avec son grand frère est son petit écran de 4,6″ (Full HD). Sinon, le plus petite des deux embarque un processeur Snapdragon 835, le même objectif photo que le XZ1 et une batterie honnête de 2 700 mAh. Celle-ci, combinée au petit écran et aux amélioration du fabricant, promet une autonomie importante. En outre, son design anguleux s’offre le loisir d’être IP 65/68, soit étanche à l’eau et imperméable à la poussière.

Sony livre donc enfin le petit couteau suisse que de nombreux utilisateurs attendent à l’heure des phablettes aux diagonales vertigineuses. Notons enfin que les deux téléphones seront commercialisés avec Android Oreo, la dernière branche majeure du système d’exploitation de Google. Le XZ1 rejoindra les rayons à partir du 6 octobre et coûtera 699 €. Le compact sera quant à lui proposé un peu plus tard, « courant octobre » selon la société, et sera proposé à un prix inférieur : 599 €.