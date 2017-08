Bonne affaire à ne pas rater : le Zhiyun Smooth Q passe à 86,22 euros sur GearBest avec le code promo ZYQ3fr829.

Vous souhaitez prendre des photos et des vidéos de qualité avec votre smartphone ? Les pieds stabilisateurs sont les outils qu’il vous faut. Grâce à leur système de stabilisation sur plusieurs axes, ils compenseront vos mouvements pour un rendu fluide et professionnel.

Sur le marché des stabilisateurs, le Zhiyun Smooth Q, dont la notoriété de la marque n’est plus à prouver, avait déjà fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie grâce à son prix en dessous de 150 euros. Record pulvérisé aujourd’hui puisqu’il est disponible à 86,22 euros sur GearBest avec le code promo : ZYQ3fr829.

Le Zhiyun Smooth Q est un stabilisateur à 3 axes motorisés qui permettent une plage d’inclinaison de 270° et une rotation de 360°. Il est compatible avec tous les smartphones (Android, iOS) inférieurs à 6 pouces — l’iPhone 7 Plus rentre donc sans problème, tout comme le Galaxy S8.

Son joystick promet une utilisation simplifiée. Il est doté d’un bouton pour régler le focus, un pour choisir le mode de capture : Pan Following (panorama), Locking (blocage des axes), following (suivi des mouvements du poignet). Petit plus : il est équipé d’un port USB qui vous permettra de recharger votre smartphone pendant l’utilisation.

L’application mobile Zhiyun Play vous permettra d’accéder à davantage de fonctionnalités.

Assez léger (450g), autonome (environ 10h) et résistant aux éclaboussures, le Smooth Q est idéal pour vous accompagner lors de vos sorties.

