unMarxetcarepart: unMarxetcarepart: Alors s'ils sont pas trop cons, va falloir si mettre fissa !

Ce n'est pas possible sans changements profonds dans la conception même du Bitcoin. Du coup ce ne serait plus vraiment la même cryptomonaie, même si le nom Bitcoin pourrait être conservé.

unMarxetcarepart: unMarxetcarepart: Du coup, je me demande vraiment comment on peut utiliser cette monnaie au quotidien, comme veut le faire KitDotCom. Y a moyen de pouvoir les réduire ces frais ?

Il y a eut plusieurs proposition, mais le système de gouvernance du bitcoin fonctionne par vote des "mineurs". Plus tu as de puissance de calcul, plus tu pèses dans les choix.

Mais il y a toujours des dissidents.

Voici les deux principales solutions envisagées (lightning network et segwit) :

nextinpact.com Bitcoin : SegWit ou Lightning Network pour fluidifier les transactions ? Depuis le début de l'année, les coûts des transactions via Bitcoin ont été multipliés par 10, la faute à la congestion du réseau, incapable de traiter le nombre grandissant d'opérations que l'on lui demande. Plusieurs options pour le fluidifier sont...

La solution retenue (segwit, qui ne fait que repousser le problème à plus tard) :

nextinpact.com Bitcoin : l'adoption de SegWit se rapproche à grand pas La communauté des utilisateurs de Bitcoin peut souffler. Les mineurs sont parvenus à se mettre d'accord sur les prochaines évolutions du protocole. La mise en place de SegWit n'est plus qu'une question de semaines et le cours de la crypto-monnaie...

Un fork dissidents :