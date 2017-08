La tablette graphique Wacom Intuos Pro medium, version 2017, passe aujourd'hui à 249 euros sur Amazon

Nouvelle rubrique : chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

S’il est toujours difficile de faire son choix parmi la pléiade de modèles disponibles sur le marché, certaines marques de tablettes graphiques sortent du lot. Le fabricant japonais Wacom fait office de référence sur le marché avec ses tablettes d’excellente qualité.

Les bons plans sont faits pour adoucir leurs prix, parfois élevés. Bonne affaire du jour : la tablette Wacom Intuos Pro medium passe à 249 euros sur Amazon.

La Wacom Intuos Pro peut se connecter à votre ordinateur avec un câble USB ou par Bluetooth. Son stylet, le Wacom Pro Pen 2 offre 8 192 niveaux de sensibilité à la pression et se veut sans décalage avec une très bonne réactivité à l’inclinaison,

La gamme Intuos pro est dédiée aux amateurs avertis comme aux professionnels. Pour s’adapter au mieux à votre façon de travailler elle est munie de la fonctionnalité ExpressKey qui permet d’utiliser et de programmer des raccourcis via 8 touches personnalisables et la fonctionnalité multi-touch qui détecte la pression de vos doigts pour effectuer de multiples actions comme zoomer ou naviguer dans votre création en cours. De plus son stylet dispose de deux boutons latéraux pour avoir des raccourcis à portée de main.

La taille medium est idéale pour celles et ceux qui souhaitent créer à l’écran ou retoucher des photos tout en bénéficiant des avantages de la sensibilité à la pression.

Attention cette offre ne sera valable que quelques heures !