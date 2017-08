La gamme V de LG embarque des DAC haut de gamme depuis le LG V20, mais ces modèles sont rarement commercialisés sur le vieux continent. Le V30 pourrait changer cela : le flagship du Coréen sera présent à l'IFA de Berlin avec quatre convertisseurs intégrés.

La version du LG G6 aux convertisseurs audio dopés n’a jamais fait son chemin sur le vieux continent. Réservée aux marchés américains et asiatiques du Coréen, l’amélioration de la qualité audio des smartphones LG — grâce à la présence de quatre convertisseurs — nous a toujours boudés. Il serait temps de changer cela. Avec le LG V30 ?

Le DAC pour audiophiles

Présenté la semaine prochaine à l’IFA de Berlin, le nouveau smartphone du Coréen pourrait, logiquement, sortir dans nos contrées. À quoi bon sinon de le présenter au rendez-vous allemand de la tech européenne ? Et cette hypothèse rend possible l’arrivée, avec le V30, d’un smartphone à l’audio boostée dans nos rayons.

En effet, comme son prédécesseur le V20 — jamais commercialisé en France –, la nouvelle phablette de LG devrait embarquer par défaut un système de convertisseurs audio haut de gamme et finement ajustable, une propriété quasi inédite sur le marché français.

Le nouveau système du V30 serait fourni par ESS Technology et il s’agirait du SABRE ES9218P, un quadruple convertisseur encore, mais supérieur à celui livré avec le précédent modèle. Le DAC devrait en outre être toujours plus précis et offrir plus de possibilités de personnalisation.

Pour rappel, le DAC est le composant qui va transmettre un signal analogique à la prise casque (jack) après avoir transformé le signal numérique envoyé par le smartphone. En se complexifiant et en s’ouvrant à de nombreuses possibilités, ce DAC Hi-Fi ambitionne de remplacer les amplificateurs pour casque prisés des audiophiles, mais un poil encombrants en mobilité.