L'Asus ROG FX502VM est disponible sur Amazon à 1049 euros avec Rocket League offert.

Nouvelle rubrique : chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Okay, Asus a placé la barre très haut avec son Zephyrus. Mais l’engin est particulièrement cher et vous n’avez peut-être pas besoin d’un tel monstre de puissance si vous jouez principalement à des jeux comme Overwatch ou League of Legends.

Aujourd’hui, l’Asus ROG FX502VM-FY526T est à 1049 euros sur Amazon avec Windows 10 et le jeu Rocket League offert.

Cette version de l’Asus Rog sous Windows 10 est équipée d’un écran 15,6 pouces FHD anti-reflets, d’un i5-7300HS 2,5 GHz, de 8 Go de RAM, un disque dur d’1 To, un SSD de 128 Go et d’une Nvidia GeForce GTX 1060 6 Go. Niveau connectique il dispose d’un port HDMI et de 3 ports USB 3.0.

Cet ordinateur portable aux finitions soignées est chouette pour les marathons gaming, ses touches rétro-éclairées permettent de jouer avec confort dans le noir, son port HDMI vous permet de rajouter un moniteur et sa carte graphique fera tourner la plupart des jeux du moment.

Rendez-vous sur Amazon pour bénéficier de l’offre ASUS ROG FX502VM + Rocket League à 1049 euros avec livraison gratuite.