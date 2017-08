On a beaucoup parlé de l'iPhone anniversaire mais très peu de son prix. Normal, il devrait être élevé.

Combien coûtera l’iPhone anniversaire ? C’est la grande question que tout le monde se pose maintenant que l’on sait tout, ou presque, de ses caractéristiques et de ses fonctionnalités. Les early-adopters s’attendent déjà à craquer leur PEL puisque les prix ne sont jamais revus à la baisse chez Apple (et ailleurs). À l’heure actuelle, un iPhone 7 et un iPhone 7 Plus se monnaient respectivement à 769 et 909 € (minimum). Avec l’iPhone OLED, la facture devrait encore grimper d’un petit cran…

Adieu l’argent

À en croire le New York Times, peu habitué à lâcher des informations fausses, le futur iPhone coûterait aux alentours de 999 $ (contre 649 $ pour le 7 et 769 $ pour le 7 Plus chez nos amis américains). Autant dire qu’en France, le prix pourrait bel et bien atteindre les quatre chiffres.

Nos confrères en profitent pour confirmer certaines indiscrétions des semaines passées parmi lesquelles : la reconnaissance faciale et le rechargement sans fil (via induction). On s’attend de toute façon à un prix premium pour marquer le coup, en gardant à l’esprit qu’il pourrait très bien s’agir d’une édition limitée préfigurant le vrai iPhone 8 de l’année prochaine. Au passage, avec un tel tarif, Apple mettra une barrière que certains n’oseront pas voire plus franchir alors qu’il se murmure des soucis de production.

Thanks to the team at CTS in Cincinnati, manufacturers of best-in-class testing equipment for Apple. Enjoyed my visit this morning ! pic.twitter.com/lFLW5caYxw — Tim Cook (@tim_cook) August 24, 2017

En parallèle, Tim Cook, charismatique CEO d’Apple, a récemment rendu une petite visite à une usine située à Cincinnati et chargée de tester les produits Apple. A priori anodine, cette information a pris une tournure particulière à cause de la photo partagée par l’intéressé. Le cliché laisse effectivement entrevoir un smartphone à la forme méconnue dans sa poche, car trop long pour être un iPhone 7 et pas suffisamment large pour être un iPhone 7 Plus. Serait-ce un Galaxy Note 8 ? Serait-ce le téléphone de tous les désirs ? Peut-être. En tout cas, ça fait causer les Internets.