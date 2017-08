Les rumeurs entourant la révélation d'une Apple TV 4K sont de plus en plus insistantes. Elles pourraient d'ailleurs trouver une réponse en septembre.

Les jours qui passent nous rapprochent inexorablement de la fin du mois d’août, signifiant le début du mois de septembre, la rentrée et le keynote annuel d’Apple. On sait déjà que la prochaine conférence de la firme de Cupertino dévoilera les futurs iPhone, emmenés par celui qui fêtera les dix ans du célèbre smartphone avec une rupture particulièrement attendue. Selon les informations de Bloomberg, Apple en profiterait aussi pour lever le voile sur une nouvelle Apple TV 4K HDR pour un lancement à l’automne (sans oublier une Apple Watch 3 LTE).

L’Apple TV se met à jour

Ces dernières semaines, une prétendue cinquième génération pour l’Apple TV est devenue un secret de polichinelle. De toute évidence, elle viendra se poser tout en haut de la gamme grâce à une compatibilité avec la résolution 4K (devenue la norme en 2017 malgré un taux d’équipement encore faible) et la technologie HDR (avec ou sans Dolby Vision ?). Le but sera bien évidemment de répondre à la concurrence alors que l’Apple TV ne revendique que 15 % de parts de marché face aux solutions proposées par Roku (37 %), Amazon (24 %) et Chromecast (18 %) selon une étude de Park Associates (aux États-Unis durant le premier semestre de l’année). Plus tôt cette année, Luca Maestri, CFO d’Apple, avait d’ailleurs confié que les ventes étaient en baisse. Il faut donc réagir, d’autant que les rivaux se sont déjà mis à la 4K.

Pour accompagner le lancement, nous devrions voir débarquer des films en 4K via iTunes, sachant que des applications tierces, dans le sillage de Vevo et de Netflix, offriront également cette qualité d’image supérieure (comme c’est le cas sur certains appareils). On rappellera que l’Apple TV 4, sortie en 2015, avait introduit une nouvelle télécommande, la prise en charge de l’assistant Siri et un App Store dédié. La version 5, fort d’un processeur plus puissant, se contentera volontiers d’une amélioration.