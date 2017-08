La Xbox One vient d'acceuilir une mise à jour de son application Twitter. Celle-ci peut dorénavant lire les vidéos à 360 degrés, ainsi que les lives Periscope.

En septembre dernier, soit il y a presque un an, Twitter débarquait sur les box TV d’Amazon et Apple, mais aussi sur Xbox One, la dernière console de Microsoft — avant la sortie de la Xbox One X.

Lors de la sortie de l’application sur le store Microsoft, l’argument principal mis en avant était le contenu vidéo, qui comprenait notamment des matchs de NFL — avant qu’Amazon ne les pique. Bien sûr, le fil d’actualité est disponible sur Xbox, uniquement afin de pouvoir commenter les événements en direct, justifiant un peu plus le fait que l’application semble pensée avant tout pour mettre avant l’offre de contenu vidéo.

❤️ your Xbox ? ❤️ Twitter ? Update the Twitter app on @Xbox to login & watch more of what's happening live ! 🙌 https://t.co/5NTb8aBXzC pic.twitter.com/Sw9v4pMBxj — Twitter Video (@TwitterVideo) August 24, 2017

Une offre qui vient de s’élargir avec une mise à jour permettant à l’app de diffuser des vidéos live à 360 degrés. Ce n’est pas la seule nouveauté puisqu’il est également possible de voir deux émissions en même temps, si par exemple vous souhaitez suivre le programme de Bloomberg, en même temps que le match de Major League Baseball de la soirée.

Et si entre deux parties, vous souhaitez parcourir les lives Periscope en cours, vous avez dorénavant accès à la « world map » du réseau social, où toutes les diffusions publiques sont indiquées sur un joli petit globe. Et maintenant que Spotify est également dispo, vous pourrez mettre de la musique pendant que vous regardez tout cela, si vous le souhaitez.

Globalement, l’application Xbox de Twitter semble avant tout servir de plateforme pour diffuser tout le contenu vidéo prévu pour la rentrée et le reste de l’année. Ces nouveautés confirment en tout cas les ambitions télévisuelles de Twitter.