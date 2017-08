Google a son Home, Apple le HomePod et Amazon l'Echo. Trois appareils qui dominent actuellement le marché des assistants vocaux d'intérieur. Mais un quatrième larron devrait débarquer dans les mois à venir : Samsung.

Avec la sortie prochaine du Galaxy Note 8, Samsung est sous le feu des projecteurs et son président en profite pour s’exprimer sur le futur de son entreprise. Parmi les projets en stock, D.J. Koh a dévoilé que la marque travaillait sur des hauts-parleurs intelligents, à l’instar des Amazon Echo, Google Home et HomePod d’Apple.

C’est à CNBC que le président de Samsung a dévoilé cette information ; « peut-être que nous l’annoncerons bientôt. Je travaille d’ores et déjà dessus ». Ce nouvel assistant de maison peut effectivement débarquer assez rapidement, puisqu’il devrait faire tourner Bixby, l’assistant déployé sur le Galaxy S8.

Créer un écosystème autour de Bixby

En juillet, le Wall Street Journal révélait que Samsung était déjà en train de travailler sur un projet de même nature, surnommé en interne « Vega ». D.J. Koh n’a pas confirmé le nom et n’a d’ailleurs pas donné de plus amples détails, si ce n’est vouloir « offrir une fructueuse expérience utilisateur à la maison avec les appareils Samsung et [souhaiter] avancer profondément sur le sujet. »

Ainsi, on pourrait voir Samsung placer Bicby au cœur de l’ensemble de ses appareils, permettant ainsi de pouvoir piloter téléviseur, réfrigérateur, tablette et smartphone grâce au même logiciel d’assistance vocal. Le marché existe, bien qu’il soit déjà bien occupé par les poids lourds que sont Google et Amazon (et un peu Apple). Reste à voir si l’arrivée de Samsung changera les choses.