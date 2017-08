Après avoir lancé sa plateforme Watch aux USA, Facebook continue d'enrichir sa grille des programmes. Dernière acquisition en date : la diffusion d'une quinzaine de matchs de football américain au niveau universitaire.

Facebook, Twitter et Snapchat. Les trois réseaux sociaux font actuellement la course au contenu vidéo de qualité, afin de définitivement rendre obsolètes les vieux postes de télévision. Chacun semble préparer sa grille des programmes en enchaînant les deals avec médias et diffuseurs.

Dernier deal en date pour le réseau social de Mark Zuckerberg : une collaboration avec le réseau sportif Stadium, pour la diffusion de quinze matchs de football américain universitaire — 9 de la Conference USA et 6 de la Mountain West Conference. Les rencontres seront évidemment commentées de manière classique, mais un outil de dialogue sera ouvert avec des légendes du sport pour répondre aux internautes.

L’offre sportive de Facebook : baseball, soccer, football, e-sport

Le premier match sera diffusé le 2 septembre 2017 et opposera d’un côté les Red Hawks de Miami Ohio aux Thundering Herd de Marshall. 14 matchs suivront, le dernier étant prévu pour le 25 novembre prochain. Si elles sont très suivies aux États-Unis, ces compétitions universitaires ne seront pas les seuls événements sportifs diffusés sur Facebook cette année.

On pourra y retrouver une vingtaine de matchs de la Major League Baseball, une vingtaine également de rencontres de Major League Soccer, les phases de groupe, ainsi que quatre seizièmes et quatre huitièmes de finale de Champion’s League — pour le territoire américain, le deal étant passé avec la Fox — et enfin de l’e-sport avec la Counter Strike : Global Offensive.

Et parce qu’il n’y a pas que le sport dans la vie, les utilisateurs Facebook peuvent également s’attendre à de futures séries, ainsi qu’à des programmes originaux, créés entre autres par Buzzfeed ou Vox Media. Certains ont déjà débarqué aux États-Unis avec la mise en place de Watch, un onglet Facebook entièrement tourné vers le contenu vidéo.

Aucune date de sortie n’est prévue pour cette fonctionnalité en France, pour le moment. Pour suivre les matchs de football américain, cependant, il faudra se rendre sur la page de Stadium pour les utilisateurs hors des USA.

La concurrence de Twitter et Snapchat

De son côté, Twitter devrait répondre d’ici la fin de l’année, avec nombreux programmes. En effet, le réseau social diffuse déjà certains matchs de MLB les mardis ainsi que d’autres de NBA féminines, en plus de plusieurs émissions spécialisées. L’oiseau bleu ne reste cependant pas focalisé sur le sport, puisqu’il prévoit également des émissions d’actualité pilotées par Bloomberg, The Verge, BuzzFeed ou encore Cheddar.

Snapchat, quant à lui, s’il a perdu de sa superbe face à Instagram, devrait diffuser des programmes réalisés en collaboration avec NBCUniversal, A&E, ABC et la National Football League dès la rentrée.