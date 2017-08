Aujourd'hui 3 écrans PC en 144 / 180 Hz sont en promotion : il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Nouvelle rubrique : chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Que vous soyez un joueur de jeux vidéo compétitifs, en particulier sur les FPS, ou que vous aimiez juste jouer de manière régulière tout en recherchant la meilleure qualité possible, vous n’êtes pas sans savoir que la fréquence de rafraîchissement est un paramètre essentiel à prendre en compte pour un écran.

Actuellement, les écrans à haute fréquence de rafraîchissement sont un must have pour profiter d’une bonne fluidité en jeu. Pour vous équiper au mieux, sans tuer votre budget, nous vous avons fait une petite sélection d’écrans 144 et 180 Hz en promotion.

Acer Predator XB241HBMIPR à 364 euros sur Amazon

L’ACER Predator est un écran LED 24 pouces en 16:9e avec une résolution FHD. Il est équipé d’une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz (overclockée sur le DisplayPort) et un temps de réponse de 1 ms. Il dispose d’un port HDMI et d’un DisplayPort. Il est équipé de technologies anti-reflets, réduction de scintillements et filtre à lumière bleue. Si vous êtes équipés d’une carte graphique Nvidia GTX, vous pourrez la synchroniser avec la technologie G-Sync pour éviter les déchirures (tearing). Pour un confort optimal, il est inclinable et peut pivoter.

Il est actuellement en promotion à 364,20 euros sur Amazon.

MSI Optix G27C à 300 euros sur Rue du Commerce

Ce premier écran gaming de MSI est un moniteur LED FHD incurvé de 27 pouces avec une fréquence d’affichage de 144 Hz pour un angle de vue très large. Il est équipé de technologies anti-scintillements, filtre à lumière bleue et de la technologie FreeSync, qui synchronisée avec les cartes graphiques AMD, offre une expérience de jeu sans déchirure. Son temps de réponse est de 4 ms et il a une sortie HDMI, un connecteur DVI et un DisplayPort. Pour s’adapter à votre espace, il est légèrement inclinable.

Il est actuellement en promotion à 299,99 euros sur Rue du commerce.

AOC G2460FQ à 180 euros sur Rue du Commerce

Pour finir, l’écran AOC- G2460FQ LED FHD 24 pouces, a un temps de réponse de 1 ms et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Au niveau de la connectique il est équipé d’une sortie VGA, une HDMI, une DisplayPort et une DVI. Pour un meilleur confort, son pied est inclinable et il est équipé d’un rétro-éclairage WLED pour une faible consommation d’énergie.

Il est actuellement disponible à 179,99 euros sur rue du commerce via une vente flash jusqu’au 28 août.

Vous n’avez plus qu’à choisir !